بنك الشارقة يشارك في تمويل صفقة لمصلحة «إنفستكورب كابيتال»

أعلن بنك الشارقة، عن مواصلته تطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وكشف البنك عن مشاركته بتمويل صفقة، بصفته «مدير الترتيب الرئيس» لتمويل متجدد مشترك بمبلغ 800 مليون دولار أميركي، يمتد أجله لأربع سنوات، لمصلحة شركة «إنفستكورب كابيتال»، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وأفاد بنك الشارقة بأن هذه الصفقة لاقت أصداء إيجابية واسعة، واهتماماً كبيراً من السوق، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات، مما مكّن «إنفستكورب» من الحصول على 800 مليون دولار أميركي بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 600 مليون دولار أميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري: «يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي دور بنك الشارقة في تسهيل التمويلات الكبرى، ودعم طموحات نمو أعمال المتعاملين معه، في وقت تعكس فيه تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة صلابة ومتانة أساسيات أعمال (إنفستكورب)، وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».

وأوضح خديري: «على الرغم من أن (مجموعة إنفستكورب) تعاملت مع الأسواق المالية العالمية في الماضي، للحصول على التمويلات اللازمة لها، فإن نجاح هذا التمويل المشترك يكتسب أهمية استراتيجية بالغة، ويشكل علامة فارقة في تاريخ (شركة إنفستكورب كابيتال)، نظراً لكونها شركة تابعة حديثة التأسيس، مقرها في سوق أبوظبي العالمي، فيما تؤكد مشاركة 22 بنكاً في هذه الصفقة مصداقية (مجموعة إنفستكورب)، ونطاقها العالمي».

وأضاف: «سعداء للغاية بأن تكون (إنفستكورب) أحد عملائنا الدوليين، وهذه الصفقة ما هي إلا بداية شراكة طويلة الأمد تعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين، إذ يمثل هذا التمويل إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيّمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية محلياً وإقليمياً».

وتابع: «سنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لتعزيز وتأكيد مكانتنا مؤسسةً مصرفيةً رائدةً في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ساعين دائماً نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين معنا».

من جانبه، قال المدير المالي لـ«إنفستكورب كابيتال»، عباس رضوي: «حققت أعمالنا في مجال خدمات تمويل رأس المال نمواً بنسبة 47% على أساس سنوي. ومع عملية إعادة التمويل الناجحة هذه التي تمت بشروط تنافسية، فإننا في وضع جيد لتنمية أعمالنا، وتحقيق عائدات قوية للمساهمين».