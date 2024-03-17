حملة "رمضان في دبي" تعزز حركة التسوق

تشهد حركة التسوق خلال شهر رمضان المبارك نشاطاً كبيراً، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها مشاركة أسعد اللحظات والاستمتاع بتجارب لا تنسى للتسوق وشراء الهدايا، وذلك في إطار حملة "رمضان في دبي" حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر والمولات الكبرى في دبي، احتفالا بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق حملة "رمضان في دبي" استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق حملة "رمضان في دبي" الرامية إلى لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حملة "رمضان في دبي" ، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية لسكان دبي وزوارها على مدى أيام الشهر المبارك.

وتشتهر دبي بكونها إحدى أبرز وجهات التسوق على مستوى العالم، حيث تقدم المدينة تجربة تسوق راقية للسكان والزوار تتيح لهم الاحتفال بقدوم الشهر الكريم في وجهات التسوق والأسواق الرمضانية الفريدة من نوعها.

ويمكن لسكان دبي وزوارها التسوق للحصول على منتجات تطلقها العلامات التجارية المحلية والعالمية حصرياً خلال الشهر الكريم، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

- وجهات التسوق

وتقدم دبي مجموعة مميزة من تجارب التسوق لسكانها وزوارها خلال شهر رمضان، حيث تنعكس أجواء الشهر الكريم على مراكز التسوق والمتاجر التي تكتسي بزينة رمضان في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للمتسوقين من جميع الأعمار الاستمتاع بعروض الترفيه المنتشرة في مختلف المواقع الحيوية في دبي بعد الإفطار.

كما يمكن لزوار وجهات التسوق الشهيرة في دبي مثل مول الإمارات ومراكز تسوق سيتي سنتر في مختلف أنحاء المدينة، الاستفادة من العروض الترويجية والفنية والفعاليات الخاصة والتجارب التقليدية والمنتجات الحصرية.

وتضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً من الجمعة إلى الأحد طوال الشهر الكريم.

وتستضيف جميرا بيتش ريزيدنس وسيتي ووك أسواقاً رمضانية فريدة من نوعها، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها شراء الهدايا المميزة لشهر رمضان مع الاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس الرائع والموسيقى الحية وزينة رمضان.

ويتحول دبي فستيفال سيتي مول طوال شهر رمضان، إلى مركز للثقافة والتراث الذي يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل وأجوائه المختلفة عن باقي الشهور، حيث يمكن للزوار تجربة المأكولات التقليدية والمنتجات الحرفية في الخيمة الرمضانية الخاصة في فستيفال باي .

كما يمكن للزوار اختيار الهدايا للأصدقاء والعائلة من السوق الليلي النابض بالحياة في فستيفال باي، والذي يستضيف أيضاً شاحنات الطعام المفضلة في المدينة بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية مناسبة للعائلات. كما يمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عرض "تخيل" كل مساء.

ويمكن للعملاء الذين يستخدمون تطبيق المكافآت Blue تحميل فواتير الإفطار أو السحور في مطاعم دبي فستيفال سيتي مول على التطبيق للحصول على فرصة الفوز بنقاط Blue بقيمة 5000 درهم أسبوعياً، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الخاصة في شهر رمضان.



- منتجات حصرية

ويمكن للباحثين عن شراء هدية مميزة لا تنسى في شهر رمضان، الاختيار من بين مجموعة منتجات حصرية تقدمها أشهر العلامات التجارية مثل مجموعة "روز كابسول" ذات الإصدار المحدود التي تقدمها علامة "ستيلا مكارتني" احتفالاً بشهر رمضان وعيد الفطر، كما تطلق فيرساتشي تشكيلة مصغّرة من تصاميم النساء والأطفال حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط كما تكشف "جس" النقاب عن مجموعتها الرمضانية والتي تجمع بين التقاليد والتصاميم العصرية الأنيقة. وتشمل عروض التجزئة الخاصة الأخرى مجموعة فيراغامو الرمضانية ومجموعة "بيتوين تو مونز" الرمضانية من شومارت وحملة كارولينا هيريرا بالتعاون مع جيسكا قهواتي وحملة طقوس رمضان من "فيسز" وديون لندن وليفل شوز وناتشوراليزر.

وتقدم مجموعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية للمتسوقين فرصة استكشاف العروض الترويجية والهدايا الرائعة خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك "نوتيكا" و"لا ماركيز للمجوهرات" و"متجر نادي ليفربول" و"أرّو" و"بينغ هيومان" و"أُدورا" و"نهى نبيل بيوتي" و"كولور بلس" و"مشايخ" و"إديت" و"ماتلان" و"العربية للعود" و"المحلات الكبرى" و"بروكس بروذرز" و"كورال للعطور" وغيرها.

ويمكن للمتسوقين الحصول على العديد من الفرص لشراء الهدايا أو الإكسسوارات الرمضانية الحصرية من خلال حملة "مدينة الذهب" التي تقدمها مجموعة دبي للمجوهرات. وسيستمتع المتسوقون في متاجر المجموعة بالحصول على هدايا مجانية مع عمليات شراء معينة، بالإضافة إلى عروض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، وعروض استرداد نصف قيمة المشتريات على الماس واللؤلؤ.



ويمكن للعائلات إضفاء لمسات رمضانية مميزة وفريدة على العديد من أركان وزوايا المنزل، مع تشكيلة رائعة من الديكورات والإكسسوارات ومجموعات الأثاث التي تقدمها متاجر التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، مما يضفي المزيد من الدفء والجاذبية على أجواء المنازل ويمنح العائلات الفرصة لصنع أجمل الذكريات. وتقدم مئات المتاجر على مستوى المدينة عروضاً ترويجية خاصة على المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة، بما في ذلك "بد كوارتر" و"ذا ريد كاربت" و"دانوب هوم" و"هوم بوكس" و"تشاتلز آند مور" و"ناتوزي" و"منزل صوفيا" و"المتحدة للأثاث".

كما تتوفر تشكيلة واسعة من الأطعمة داخل متاجر المواد الغذائية في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من الحلويات الموسمية وحتى المأكولات الشهية، مما يساعد على نشر السعادة خلال الشهر الكريم.

- الأسواق الرمضانية

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك مع جدول الفعاليات المزدحم خلال فترة النهار، بالإضافة إلى الأنشطة المستمرة حتى أوقات متأخرة من الليل، بما في ذلك تمديد ساعات عمل مراكز التسوق. وتعود الأسواق الليلية الرمضانية وسط الطقس المثالي لهذا العام، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف مجموعة واسعة من منتجات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والهدايا الفريدة من نوعها.

وتعود احتفالات شهر رمضان المبارك إلى مدينة إكسبو دبي، التي ستسعد زوارها من مختلف الأعمار بمجموعة من التجارب الثقافية والتقليدية والأنشطة المناسبة للعائلات ووجبات الإفطار والسحور اللذيذة بالإضافة إلى سوق منتجات الحرف اليدوية النابض بالحياة.

ويستضيف فندق جميرا أبراج الإمارات السوق الليلي الرائع "حي رمضان في أبراج الإمارات" حيث يمكن للأصدقاء والعائلات قضاء أمسية رائعة مع الاستمتاع بالطقس المثالي والإطلالات الخلابة على مدينة دبي ومتحف المستقبل. ويمكن لزوار السوق استكشاف مجموعة مختارة من متاجر المصممين المحليين وعروض المأكولات والترفيه ومنطقة ألعاب الأطفال.



وتستضيف منطقة الخوانيج مهرجان وسوق "ذا هب فود" حيث يمكن للعائلات استكشاف الأكشاك النابضة بالحياة وتجربة المأكولات من مجموعة متنوعة من منافذ الطعام مع الاستمتاع بروح الشهر الكريم وأجواء التواصل المجتمعي.

- القرية العالمية

ويمكن لزوار القرية العالمية من مختلف الأعمار الاستمتاع بالثقافات المتنوعة والتجارب المليئة بالعجائب مع العروض الثقافية وعروض التسوق والترفيه التي تقام يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى 2 صباحاً وبالإضافة إلى عروض الإفطار والسحور الرائعة والتي تقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم، يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة في "سوق عجائب رمضان" الذي يفتح أبوابه للمرة الأولى هذا العام ويحاكي أجواء الأسواق الإماراتية التقليدية. ويقدم السوق لزواره مجموعة من الحُليّ والإكسسوارات والمنتجات الفريدة من نوعها من مختلف أنحاء العالم.

وسيحظى زوار القرية العالمية بفرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية المتنوعة لمجموعة من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الأجواء الاحتفالية للشهر الكريم ويقدم للزوار تجربة رمضانية لا تُنسى. وستقوم أوركسترا عربية مكونة من 30 عازفاً بتقديم عروضها على المسرح الرئيسي للقرية العالمية كل مساء، كما تُقام عروض الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع الساعة 9 مساءً.



وسيستمتع الضيوف الصغار بالفعاليات الترفيهية على مسرح القرية العالمية للأطفال في نهاية كل أسبوع، حيث يمكنهم مشاهدة عرض الدمى العربية وعرض ألعاب الخفة "كاليدوسكوب" المستوحى من أجواء رمضان. ويمكن لزوار القرية العالمية أيضاً المشاركة في تحدي المشي والفوز بجوائز أسبوعية رائعة تشمل مجموعة من الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوفرة للزوار الذين يكملون 10000 خطوة ويقومون بتسجيلها على تطبيق القرية العالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Ramadanindubai.ae ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي على @celebratedubai و@Styledbydubai و#رمضان_في_دبي

يُذكر أن حملة " #رمضان_في_دبي " يُشرف على تنفيذها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد يكفل أعلى مستويات التنسيق فيما بينها لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.