«دبي التجاري العالمي» يستقبل 2.47 مليون زائر ومشارك خلال 2023

استقبل مركز دبي التجاري العالمي،2.47 مليون زائر ومشارك في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 25% في عدد الزيارات مقارنة بالعام 2022، وفق النتائج السنوية التي أعلنها المركز امس، محققا أداء استثنائيا خلال العام الماضي والذي يسلط الضوء على النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي ومكانتها كمنصة عالمية قوية لتمكين الأعمال وتعزيز التجارة.

وبحسب تقرير النتائج السنوية، جاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغت 301 فعالية، ليعكس بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% على أساس سنوي، ويقدم رؤية مشرقة لمستقبل دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وأكد التقرير أن الزيادة الملحوظة في عدد الزوار، تؤكد قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ضمت 107 معارض ومؤتمرات خاصة بالجمعيات العالمية والعديد من القطاعات الحيوية، واستقطبت هذه الفعاليات مجتمعة 1.56 مليون مشارك، محققةً زيادة كبيرة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق.

وشارك في تلك الفعاليات أكثر من 722 ألف مشارك دولي، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق بنسبة 60% على أساس سنوي. وشهدت هذه الفعاليات والمعارض الرائدة مشاركة 53.789 ألف شركة عارضة، أي زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي. وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة وعددها 41.864 ألف شركة، وهي نسبة غير مسبوقة وتعزز قدرة مركز دبي التجاري العالمي على استقطاب مشاركين عالميين جدد والحفاظ على استمرار المشاركين الحاليين.

كما تساهم الزيادة الكبيرة في مشاركة زوار الأعمال من جميع أنحاء العالم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33» بأن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033. وتم تنويع محتوى أجندة الفعاليات المميزة لمركز دبي التجاري العالمي عبر عدد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 35 فعالية ترفيهية ومباشرة استقطبت جميعها أكثر من 850 ألف زائر.