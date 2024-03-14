«الوكيل الملاحي للسفن الخشبية» يبحث الاستثمارات المشتركة مع تجار الصومال

‪‬عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لقاءً موسعاً مع التجار الصوماليين، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين دبي والصومال، حيث يهدف اللقاء إلى الاطلاع على تطورات التجارة البينية وحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، وبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، محمود أمين خوري: «حريصون في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز علاقاتنا مع التجار والمستثمرين بهدف خدمة الأجندة الاقتصادية لدبي والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها، باعتبار أن (مكتب الوكيل الملاحي) هو البوابة الرئيسة لحركة دخول وخروج السفن الخشبية من دبي وإليها بهدف التجارة والاستثمار».

وأشار خوري إلى أن اللقاء الذي عقد مع التجار الصوماليين بحضور الشركاء الاستراتيجيين، تمحور حول تعزيز التجارة بين الطرفين، وتطوير البنية التحتية لميناء «بوصاصو» في ضوء الخطط المستقبلية للتطوير، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل جديدة.