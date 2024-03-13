مذكرة تفاهم لتحسين عمليات الرحلات الجوية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، و«الاتحاد للطيران»، وشركة «تاليس» العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا المتقدمة، ومقرها باريس، مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل مشترك يتيح اختبار الحلول التي طوّرتها «تاليس» للمسارات الصديقة للبيئة، بهدف تمكين مستخدمي المجال الجوي من تسهيل وتنفيذ مسارات الرحلات المسؤولة بيئياً بطريقة بسيطة وسريعة وفعّالة.

وأفاد بيان، أمس، بأن ضمان تحسين عمليات الرحلات الجوية، يمثل أحد أفضل الطرق الفعّالة في تحقيق نتائج ملموسة، من خلال تمكين مستخدمي المجال الجوي من اختيار أفضل خطط الرحلات من حيث الكفاءة، واتباع مسارات مباشرة، وضبط ملفات الرحلة لديهم في الوقت الفعلي، والاستفادة من الأدوات الرقمية، لتمكين التعاون الأفضل بين مستخدمي المجال الجوي ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.