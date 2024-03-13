«دناتا» تحصل على اعتماد «أياتا» لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم

حصلت شركة «دناتا» العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر على اعتماد المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم من «مركز التميز للمدققين المستقلين»، التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، ليجسد هذا الإنجاز التزام الشركة بتلبية معايير السلامة والمتطلبات التنظيمية الصارمة في مناولة المواد التي قد تكون خطرة.

وأفاد بيان بأن رحلة «دناتا» مع برنامج بطاريات الليثيوم بدأت منذ أبريل 2023، وبعد أقل من 12 شهراً أصبحت أول مزود للخدمات الأرضية يحصل على اعتماد لـ11 محطة من محطاتها حول العالم.

وأكملت محطات الشركة في أستراليا وباكستان أولى مراحل التقييم، تلتها سنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات، فيما أقيم حفل اعتماد (أياتا) لهذه المحطات في اجتماع «الندوة العالمية للشحن» التي أقيمت في هونغ كونغ أخيراً.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية، غيوم كروزير: «يسعدنا الحصول على اعتماد (مركز التميز للمدققين المستقلين) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم، ما يؤكد التزامنا بالسلامة والامتثال، ويعكس جهودنا المستمرة للحفاظ على أعلى المعايير في التعامل مع البضائع الخطرة، وضمان سلامة عملياتنا ورضا المتعاملين معنا».

من جانبه، قال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: «نثمّن حصول (دناتا) على هذا الاعتماد كونها أول مزود للخدمات الأرضية يعتمد 11 محطة عبر شبكة محطاتها العالمية في إنجاز سيعود نفعه على المتعاملين معها من خلال ضمان مناولة شحناتهم بأقصى قدر من الكفاءة والسلامة، ويرسي أيضاً معياراً جديداً للجودة في قطاع الشحن».

يُذكر أن «دناتا» استثمرت وبكثافة خلال السنوات القليلة الماضية، في عملياتها لتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة في التعامل مع البضائع الخطرة. وأصبحت في عام 2021 أول مزود خدمات جوية عالمي يعتمد منصة «أياتا» للفحص التلقائي لقبول شحنات البضائع الخطرة.