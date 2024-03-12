«غرفة دبي» تشهد نمواً كبيراً في جنسيات الشركات المنضمّة إلى عضويتها خلال 2023

أكد تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، قدرة الإمارة الاستثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوّعة الجنسيات والاختصاصات، لافتاً إلى أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2023، مؤشر حيوي إلى المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية، خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأظهر التحليل تصدّر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2023 من غير الإماراتيين، بنحو 15 ألفاً و481 شركة جديدة بنسبة نمو 38%، مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال عام 2022، ما يعكس جاذبية دبي ومكانتها المتنامية وجهة للاستثمارات الهندية المباشرة.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ8036 شركة جديدة بنسبة نمو 71.2%، مقارنة بعددها في عام 2022، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مسجلة 4837 شركة بنمو نسبته 63.2%، مقارنة بعددها في 2022.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوّعة الجنسيات والاختصاصات، ما يعكس تنوّع بيئة الأعمال، والجاذبية الاقتصادية للإمارة وجهة عالمية للأعمال».

وأضاف لوتاه أن «غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات»، معتبراً أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي إلى المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية، خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الطموحة التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في صناعة مستقبل دبي.

وبحسب غرفة تجارة دبي، فقد بلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة في العام الماضي 2755 شركة، بنمو نسبته 28.8%، مقارنة بعددها في عام 2022 الذي سجل 2139 شركة، حيث حلت سورية في المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة.

بدورها، جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، مسجلة 2267 شركة جديدة، مقارنة بـ1503 شركات جديدة في عام 2022 بنمو نسبته 50.8%.

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة من 1577 شركة جديدة في عام 2022 إلى 2252 شركة جديدة في عام 2023، بنسبة نمو 42.8%، فيما جاءت الصين في المرتبة السابعة مع انضمام 1560 شركة جديدة بنمو نسبته 66.5%.

بدورها، سجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 31.6%، بعد أن بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة 1469 شركة في عام 2023، مقارنة بـ1116 شركة جديدة في عام 2022.

وجاءت الشركات العراقية في المرتبة التاسعة بعد تسجيل 1247 شركة خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوية بلغت 95.5%، مقابل 638 شركة في عام 2022.

وحلت الشركات اليمنية في المرتبة الـ10 مسجلة 1214 شركة بنسبة نمو 57.5%، مقابل 771 شركة منضمة إلى عضوية الغرفة في عام 2022.

مجالات عمل الشركات الجديدة

استحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على نحو 44.2% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على نسبة 32% من الإجمالي.

وحلّ قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، ثم مجال النقل والتخزين والاتصالات الذي استحوذ على نسبة 8.1% من الإجمالي.

جنسيات الشركات:

- 15481 شركة هندية بنمو 38%.

- 8036 شركة باكستانية بنمو 71.2%.

- 4837 شركة مصرية بنمو 63.2%.

- 2755 شركة سورية بنمو 28.8%.

- 2267 شركة من المملكة المتحدة بنمو 50.8%.

- 2252 شركة بنغالية بنمو 42.8%.

- 1560 شركة صينية بنمو 66.5%.

- 1469 شركة أردنية بنمو 31.6%.

- 1247 شركة عراقية بنمو 95.5%.

- 1214 شركة يمنية بنمو 57.5%.