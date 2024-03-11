«مياه وكهرباء الإمارات» تفتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لعام 2024 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى 14 مارس 2024.

وأفادت الشركة في بيان بأن شهادات الطاقة النظيفة تتيح للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية.

وأضافت أن عام 2023 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شهادات الطاقة النظيفة، من خلال تحقيق أكبر صفقة شراء فردية، وزيادة عدد المشاركين في المزادات، لافتة إلى أنها وفرت أخيراً شهادات الطاقة النظيفة للمؤتمر العالمي الـ12 للتربية البيئية (WEEC) الذي يُعقد في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان جمعة آل علي: «جاء إعلان القيادة الحكيمة لدولة الإمارات عن تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل 2024، بمثابة إلهام لكافة الجهات للعمل على تعزيز الجهود الجماعية المشتركة بشأن دعم أهداف إزالة الكربون في الدولة».

وأضاف: «تمثِّل الاستدامة إحدى أهم القيم الرئيسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وإننا نفتخر بالدور الذي يقوم به مخطط شهادات الطاقة النظيفة في دعم جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، حيث يهدف هذا المخطط بشكل رئيس إلى تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من استهلاكها للكهرباء، وتقليل بصمتها الكربونية، والمساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي».

وبحسب «مياه وكهرباء الإمارات»، فإن شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات (1) ميااوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية التوثيق من أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة.

وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، وتتوافق هذه الشهادات مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتوفر للجهات المشاركة ميزة تنافسية لتوثّيق أوراق اعتمادها الخضراء.

ووفقاً للشركة، فقد تم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة، والذي سيستمر حتى 14 مارس 2024، داعية الراغبين في تتبع وتوثيق استهلاك الطاقة النظيفة زيارة الموقع الإلكتروني: «www.ewec.ae/en/CleanEnergyCertificates»، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في الشركة عبر البريد الإلكتروني: «CleanEnergyCertificates@ewec.ae».