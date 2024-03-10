2.38 تريليون دولار القيمة السوقية لـ «إنفيديا»

تقف شركة «إنفيديا» المصنعة لأشباه الموصلات في أعقاب شركة «أبل»، لتنتزع منها مكانتها كثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، مع استمرار تعطش المستثمرين للشركة التي تعمل رقائقها على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي.بي.تي».

وأدت القفزة المذهلة التي حفزها الذكاء الاصطناعي في أسهم «إنفيديا» إلى ارتفاع قيمة الشركة من تريليون دولار إلى أكثر من تريليوني دولار في تسعة أشهر فقط، لتتخطى «أمازون» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل».

وتبلغ القيمة السوقية لـ«إنفيديا» حالياً نحو 2.38 تريليون دولار، متخلفة عن «أبل» بنحو 230 مليار دولار وعن «مايكروسوفت» بنحو 645 مليار دولار.