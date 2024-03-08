غرفة دبي العالمية تستقطب «أفريكا ليجال تيك» من جنوب إفريقيا

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في استقطاب شركة التكنولوجيا القانونية «أفريكا ليجال تيك»، ومقرها جنوب إفريقيا، لتأسيس أعمالها في دبي، والنمو والتوسع انطلاقاً من الإمارة، ما يعكس فعالية الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من الفرص التي تزخر بها دبي في مختلف قطاعات الأعمال.

ومع افتتاح فرعها في دبي، ستقوم «أفريكا ليجال تيك» بتقديم خدمات قانونية ذات قيمة مضافة إلى الشركات العاملة في دولة الإمارات، التي ترغب في تأسيس أو توسيع أعمالها في إفريقيا. وقامت الشركة بهذه الخطوة للاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي، وبنيتها التحتية والخدمية عالمية المستوى.

وتخطط «أفريكا ليجال تيك» لإطلاق جولتها الأولى لجمع التمويل في دبي هذا العام، حيث تطمح لتعزيز مكانتها في سوق الخدمات القانونية بالقارة الإفريقية في ظل الطلب المتنامي الذي يشهده هذا القطاع.

وتدير «أفريكا ليجال تيك» التي تأسست في جنوب إفريقيا عام 2020 منصة رقمية تحمل اسم «أفريكان لو»، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل ربط العملاء العالميين بمحامين مرخصين ومعتمدين من مختلف مكاتب المحاماة في إفريقيا، كما تسهم في تبسيط تجربة الوصول المباشر إلى المصادر القانونية ومقدمي الخدمات القانونية الموثوقين بتكاليف مناسبة.

وقدمت غرفة دبي العالمية، من خلال مكاتبها التمثيلية في إفريقيا، كل البيانات الأساسية إلى شركة «أفريكا ليجال تيك» حول السوق المحلية، وأفضل الخيارات لتأسيس فرع لها في دبي بما يلبي متطلباتها، ودعمتها في كل مراحل تأسيس أعمالها في الإمارة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل دبي وجهة مثالية للشركات الرائدة المعتمدة في نماذج عملها على الابتكار، خصوصاً في مجال الخدمات الرقمية لكل القطاعات، حيث توفر الإمارة منظومة عمل عصرية محفزة للنمو والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تتميز ببنية تحتية متقدمة، خصوصاً في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. وتواصل غرفة دبي العالمية تعريف مجتمع الأعمال العالمي بالفرص الواعدة التي تقدمها دبي، واستقطاب الشركات ورواد الأعمال، ودعم توسعة أعمالهم انطلاقاً من الإمارة».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أفريكا ليجال تيك»، سيمبا ماكاهامادزيه: «تتمتع دبي بمكانة استراتيجية لتنفيذ خطة نمو أعمالنا للاستحواذ على صدارة سوق الخدمات القانونية في إفريقيا، والتي يقدر حجمها بمليارات الدولارات، كما تتميز الإمارة بالبنية التحتية المناسبة، وتتيح أيضاً الوصول إلى رؤوس الأموال الاستثمارية».

وتحظى «أفريكا ليجال تيك» بثقة الاتحاد الأوروبي لتوفيرها الخدمات القانونية في 38 دولة إفريقية، وبتعاونها مع محامين معتمدين في جميع أنحاء القارة الإفريقية الذين يقدّمون خدمات لقاعدة واسعة من العملاء العالميين. كما ستستفيد الشركة من موقع دبي الاستراتيجي للوصول بسهولة إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتضم شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية سبعة مكاتب في دول القارة الإفريقية، تشمل كلاً من إثيوبيا، وموزمبيق، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وغانا، وكينيا. وتلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في نمو حركة التجارة والاستثمار بين إفريقيا ودبي، فضلاً عن تعريف الشركات الإفريقية بالفرص الواعدة المتاحة في الإمارة.