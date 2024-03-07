شراكة تتيح لغرف دبي افتتاح مكاتب خارجية في مرافق «دي بي ورلد»

أعلنت غرف دبي توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، يمكن بموجبها لغرف دبي الاستفادة من شبكة وجود المجموعة في الأسواق العالمية، لتأسيس وافتتاح واستضافة مكاتب تمثيلية خارجية للغرف في مرافق المجموعة حول العالم، دعماً لمبادرة «دبي غلوبال».

وتتماشى الشراكة مع مبادرة «دبي غلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموهوبين والمبدعين وأصحاب الثروات.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهداف مبادرة (دبي غلوبال)، ودعم جهودنا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ونتطلّع إلى مواصلة تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يحقق الأولويات الاستراتيجية للغرف، ويعكس المناخ الاستثماري المتطور الذي تعيشه إمارة دبي على مختلف الصعد».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سلّيم: «تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ونأمل أن تلعب دوراً فاعلاً في زيادة تدفقات التجارة الخارجية إلى الإمارة، حيث يفتح هذا التعاون مع غرف دبي المجال للاستفادة من وجودنا الخارجي وتمكين حركة التجارة العالمية، ما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الفعّال في مجتمع الأعمال لتضافر الجهود وتحفيز الاستثمار في الإمارة، وتسريع نموها وزيادة تنافسيتها على مستوى العالم». ومن المتوقع أن يسهم الحضور الدولي الواسع لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في 74 دولة عبر القارات الست، وشبكة المكاتب التمثيلية لغرف دبي في 31 مدينة حول العالم، في تعزيز الخدمات التي يقدمها الطرفان للشركات المحلية، ويساعدها على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية.