«دبي للسلع المتعددة» يطلق «منصة الاستدامة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق «منصة الاستدامة» التابعة للمركز، وهي منظومة جديدة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين أعضاء المركز الذين يتجاوز عددهم 24 ألف شركة.

ويسعى «دبي للسلع المتعددة» إلى بناء شبكة من رواد الاستدامة ضمن منطقة الأعمال التابعة له، بهدف إحداث تغيير هادف وأثر إيجابي على المستوى العالمي.

وبحسب «دبي للسلع المتعددة»، فقد انضمت العديد من الشركات والمؤسسات الاجتماعية هذا الأسبوع كأعضاء مؤسسين للمنصة، من أبرزها «جنرال ميلز»، و«مونجاسا»، و«شيل آند فيفو لوبريكانت»، و«موتيف إنتيريورز»، و«إيفولفن وومن».

وإضافة إلى توفير برنامج للِّقاءات، وفرص التوجيه، وعقد الشراكات، تتيح «منصة الاستدامة» الحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أما برنامج الولاء فيتيح للأعضاء تبادل النقاط لقاء مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التراخيص وتجديد التأشيرات، فضلاً عن الحصول على نقاط إضافية تتيح للشركات تحسين مستوى عضويتها بصورة أسرع عبر المستويات المختلفة ضمن برنامج الولاء الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة، وبالتالي إمكانية الحصول على دعم مخصص من فريق الحسابات الرئيسة وتسريع نموها التجاري.

وتعمل «منصة الاستدامة» بالتعاون مع مؤسسة «سي 3»، وهي مؤسسة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل على تمكين رواد الأعمال، وتعزيز دورهم وتأثيرهم الاجتماعي على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يتمثل الهدف الرئيس لـ(منصة الاستدامة) في مضاعفة الأثر الإيجابي الذي تحدثه الشركات الأعضاء التي يتجاوز عددها 24 ألف شركة، وضمان ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتعزيز جهود الاستدامة على مستوى العالم». وأضاف: «لطالما أولى مركز دبي للسلع المتعددة أهمية بالغة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث عمد إلى توقيع الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 2017، وقيادة الرؤى العالمية خلال السنة الماضية في مجالات التحول في قطاع الطاقة، ومستقبل المواصلات وخيارات النقل النظيف على هامش مؤتمر الأطراف (COP28)، وبذلك يصبح تأسيس (منصة الاستدامة) خطوة طبيعية في ظل الجهود التي نبذلها في هذا المجال، حيث نرفد مجتمع الأعمال حول العالم بمنصة مخصصة لعرض جهودهم في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتبادل المعرفة والخبرات».

وتوفر مؤسسة «سي 3» من خلال هذه الشراكة برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية والفعاليات، فضلاً عن تسهيل التواصل بين أعضاء المنصة والخبراء المحليين والإقليميين، كما يستفيد أعضاء المنصة من وصول سهل إلى مركز التأثير التابع لمؤسسة «سي 3»، وهي منصة ذات مصدر مفتوح تهدف إلى إلهام الأفكار الهادفة وتحفيزها.

ولفت «دبي للسلع المتعددة» إلى أن الاشتراك في «منصة الاستدامة» مجاناً لأعضاء المركز، شريطة اجتياز إجراءات التقييم.