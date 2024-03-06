شراكة تتيح لغرف دبي افتتاح مكاتب تمثيلية خارجية في مرافق «دي بي ورلد»

أعلنت غرف دبي عن توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يمكن بموجبها لغرف دبي الاستفادة من شبكة تواجد المجموعة في الأسواق العالمية، لتأسيس وافتتاح واستضافة مكاتب تمثيلية خارجية للغرف في مرافق المجموعة حول العالم، دعماً لمبادرة «دبي جلوبال».

ووقّع الاتفاقية في مقر غرف دبي كل من رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم.



مبادرة «دبي جلوبال»

وتتماشى الشراكة مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموهوبين والمبدعين وأصحاب الثروات.

وتقود غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مبادرة «دبي جلوبال»، علماً أن الغرفة افتتحت العام الماضي 16 مكتباً تمثيلياً جديداً لتوسيع شبكتها العالمية عبر أميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، تحرص غرف دبي على مواصلة تفعيل دورها الريادي الذي يدعم جهود الشركات المحلية الساعية إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي ودخول الأسواق العالمية.



التجارة والاستثمار

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهداف مبادرة (دبي جلوبال)، ودعم جهودنا لزيادة حجم التجارة والاستثمار بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ونتطلّع إلى مواصلة تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يحقّق الأولويات الاستراتيجية للغرف، ويعكس المناخ الاستثماري المتطور الذي تعيشه إمارة دبي على مختلف الصعد».



من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سلّيم: «تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ونأمل في أن تلعب دوراً فاعلاً في زيادة تدفقات التجارة الخارجية إلى الإمارة، حيث يفتح هذا التعاون مع غرف دبي المجال للاستفادة من تواجدنا الخارجي وتمكين حركة التجارة العالمية، مما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الفعّال في مجتمع الأعمال لتضافر الجهود وتحفيز الاستثمار في الإمارة، وتسريع نموها وزيادة تنافسيتها على مستوى العالم».



حضور دولي

ومن المتوقع أن يسهم الحضور الدولي الواسع لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في 74 دولة عبر القارات الست وشبكة المكاتب التمثيلية لغرف دبي في 31 مدينة حول العالم، في تعزيز الخدمات التي يقدمها الطرفان للشركات المحلية، ويساعدها على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية. كما تسهم هذه الشراكة في تسهيل تواصل الشركات المحلية مع أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين في جميع أنحاء العالم، بما يدعم توسعها نحو أسواق جديدة، وتوسيع عملياتها التشغيلية، وعقد الشراكات العابرة للحدود.