الإمارات تستحوذ على 45% من حجم الإنفاق على تصليح وصيانة الطائرات أوسطياً

توقعت شركة «إفيشن ويك» المتخصصة في قطاع الطيران أن يصل حجم الإنفاق على تصليح وصيانة وعمرة الطائرات في السوق الإماراتية إلى نحو 62 مليار دولار أميركي (نحو 227.5 مليار درهم) حتى العام 2033، مشيرة إلى أن شركات الطيران في دولة الإمارات تستحوذ على نحو 45% من إجمالي حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط الذي من المتوقع أن يصل إلى 137.9 مليار دولار (نحو 506 مليارات درهم).

وكشفت البيانات أن حجم إنفاق «طيران الإمارات» على تصليح وصيانة وعمرة الطائرات سيصل خلال الفترة (2024 ـ 2033) إلى 44.4 مليار دولار (نحو 163 مليار درهم)، لتستحوذ بذلك الناقلة على نحو 32% من إجمالي حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، ونحو 71% من إجمالي حجم السوق في دولة الإمارات.

وتوقعت «إفيشن ويك» أن يرتفع أسطول الطائرات في الشرق الأوسط من نحو 1760 طائرة في عام 2024 إلى أكثر من 3290 طائرة في عام 2033، بنمو 87% خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن النمو في حجم الأسطول سيؤدي الى زيادة الإنفاق على الصيانة والإصلاح والعمرة. وتوقعت أن يستحوذ سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في الشرق الأوسط على أكثر من 11.5% من الطلب العالمي في الفترة 2024-2033.