158 مليار درهم صادرات أعضاء غــــرف دبـي إلى الأسواق الخليجية

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال العام 2023، باستحواذها على 55.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي نحو 158.1 مليار درهم، ما يعكس أهمية السوق الخليجية في تجارة أعضاء الغرفة.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي)، المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 21.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 62 مليار درهم.

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى نحو 27 مليار درهم.

واحتلت أسواق القارة الإفريقية، المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في عام 2023، باستحواذها على 7.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 22.4 مليار درهم.

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 3.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 10.1 مليارات درهم، في حين جاءت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 1.4%، وبقيمة إجمالية للصادرات بلغت 3.9 مليارات درهم.

واحتلت أسواق أميركا اللاتينية، المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على نحو 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في العام الماضي، وبقيمة بلغت ما يقارب المليار درهم فقط.

وأشار مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إلى أن «ما يميز تجار دبي هو قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية في المنظومة التجارية الدولية»، معتبراً أن تنوع وجهات وأسواق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في عام 2023، رغم التحديات العالمية، وتحقيق نمو في إجمالي قيمة صادرات وإعادة الصادرات بلغ 4.3%، يعكس في واقع الأمر التنافسية التي يتمتع بها تجار دبي ومرونتهم العالية.

وأضاف لوتاه: «نركز من خلال شبكة مكاتبنا التمثيلية الخارجية الـ31 على تنمية تجارة دبي الخارجية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نتطلع للارتقاء بصادرات الأعضاء في المناطق والأسواق التي مازالت صادرات الأعضاء فيها منخفضة، مثل أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويأتي افتتاح 16 مكتباً تمثيلياً خارجياً لنا في العام 2023 وحده، ليعزز من جهودنا في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتطوير شبكة علاقاتنا وتنويع أسواق صادراتنا، وتسخيرها لخدمة مجتمع الأعمال في دبي».

يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في عام 2023 قد بلغت 284.5 مليار درهم.

محمد لوتاه:

• نركز من خلال شبكة مكاتبنا التمثيلية الخارجية الـ31، على تنمية تجارة دبي الخارجية، وتحقيق أجندة دبي (D33).