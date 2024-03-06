عمومية «تيكوم» توافق على توزيع أرباح بـ 400 مليون درهم

عقدت «مجموعة تيكوم» المدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في «مدينة دبي للإنترنت» التابعة للمجموعة، حيث وافق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، فضلاً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (ثمانية فلوس للسهم الواحد) للنصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2023 إلى 800 مليون درهم.

ويتماشى توزيع الأرباح النقدية المقرر مع سياسة توزيعات الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، التي التزمت فيها «مجموعة تيكوم» بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً ولغاية سبتمبر 2025، فيما تخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته (مجموعة تيكوم) خلال عام 2023 قوة وكفاءة نموذج أعمالنا، وجاذبية مجمعات الأعمال الـ10 المتخصصة التي تملكها المجموعة وتديرها، فضلاً عن إمكانات المجموعة الفريدة التي مكنتها من الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي».

وكانت «مجموعة تيكوم» سجلت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي محققة بذلك رقماً قياسياً يبلغ 2.2 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 1.1 مليار درهم. كما حافظت المجموعة على ميزانية عمومية قوية، إضافة إلى تسجيل زيادة في الإيرادات التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة المتكررة.