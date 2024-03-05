أعداد الشركات الصينية ترتفع 25% في «دبي للسلع المتعددة» خلال 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اختتام حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في الصين، بعدما استضاف ثلاث فعاليات في هونغ كونغ وشنغهاي، بهدف جذب المزيد من الشركات الصينية إلى إمارة دبي.

وتأتي هذه الفعاليات التي أقيمت في هونغ كونغ وشنغهاي عقب تسجيل زيادة سنوية بنسبة 25% في عدد الشركات الصينية الجديدة التي انضمّت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، بما فيها شركات بارزة مثل: «أوتل روبوتيكس»، ومجموعة «هيبي لوجستكس» للمواد المعدنية، ما يؤكد استمرار جاذبية المركز أمام الشركات الصينية. ووفقاً للإحصاءات الجديدة، فإن المركز يحتضن حالياً أكثر من 14% من إجمالي 6000 شركة صينية متواجدة في دولة الإمارات.

وأفاد بيان بأنه نظراً لأن الصين تُعدّ أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يتطلع بنظرة متفائلة إلى اقتناص المزيد من فرص التعاون، خصوصاً أن دبي تُعدّ وجهةً جاذبةً للشركات الصينية التي تخطط للتوسّع في الأسواق الدولية انطلاقاً من الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «خلال العامين الماضيين، سجّلنا نمواً مستمراً بنسبة 25% في عدد الشركات الصينية الجديدة التي انضمّت إلى مركز دبي للسلع المتعددة. وهذه الزيادة الكبيرة، تؤكد قدرتنا على توفير خدمات مخصصة ومساحات تجارية عالية الجوّدة تلبي احتياجات الشركات الصينية».

وأضاف: «اليوم، ومع وجود 852 شركة صينية مسجّلة في منطقتنا الحرة، فإننا نفخر بما حققه المركز من نجاحات، خصوصاً بعدما أصبح أحد أكبر مراكز الأعمال الجاذبة للشركات الصينية في دبي عبر العديد من القطاعات الحيوية، وسنواصل البناء على هذا الزخم القوي مستقبلاً، بينما نواظب على تحسين عروض خدماتنا المقدمة للشركات الصينية، وتوسيع نطاق التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».

من جانبه، قال القنصل العام لدولة الإمارات، مهند سليمان النقبي، أثناء حضوره فعاليات المركز في شنغهاي: «تجمع دولة الإمارات وشنغهاي علاقات متجذرة مبنية على التعاون والتبادل التجاري الناجح، كما أن المجهودات التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة لدعم هذه الشراكة الثنائية، تسلط الضوء على الفرص الرئيسة المتاحة أمامنا لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، وتطوير المشهد التجاري العالمي».

وشارك نحو 500 من قادة الأعمال الصينيين خلال هذه الفعاليات، للاستماع إلى وفد مركز دبي للسلع المتعددة أثناء نقاشاته حول الفرص المتاحة للشركات الصينية في بيئة أعمال المركز.

وقد أقيمت الفعاليات الثلاث بالتعاون مع «غرفة تجارة نينغبو» في شنغهاي، وشركة «Yingke» للمحاماة، واتحاد شركات التصنيع الصينية في هونغ كونغ، وشركات: «فورإفر فورورد»، و«HKMEIF»، و«Dentons»، و«Donghao Lansheng»، و«FSG»، و«Yingke».

يذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة زار الصين مرتين خلال العام الماضي، حيث استضاف جولات ترويجية في شنغهاي، وقوانغتشو، وتشونغتشينغ، وشنتشن، وهونغ كونغ، بهدف تعزيز تواصله مع الشركات المتواجدة في بعض الأسواق الحيوية في الصين.