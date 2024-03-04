الاكتتاب العام على أسهم «باركن» بسوق دبي المالي يبدأ غدا

يبدأ غدًا الثلاثاء، الاكتتاب العام على أسهم شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة بدبي، في سوق دبي المالي. وطرحت الشركة بحسب بيان صادر أخيراً، نحو 749.7 مليون سهم للمساهمين في دولة الإمارات بقيمة اسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد ما يعادل 24.99% من من أسهمها.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 12 مارس 2024. وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 13 مارس 2024. ويتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد من خلال عملية بناء سجل الأوامر وما يليها. ومن المتوقع أن تنتهي يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات؛ وفي يوم الأربعاء 13 مارس 2024 للمستثمرين المؤهلين.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي حصص حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات "المساهم البائع" الذي يحتفـظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%. وعند الانتهاء من الطرح، سيمتلك صندوق دبي للاستثمارات نسبة 75.01% من شركة باركن.

وتتمتع الشركة بحصة 100% في سوق مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، وحصة 91 % من إجمالي سوق مواقف السيارات المدفوعة على الشوارع وخارجها في دبي. لدى الشركة ما يقارب 197 ألف موقف سيارات مدفوع في جميع أنحاء الإمارة، معظمها مواقف عامة.

وتدير «باركن» مرافق مواقف السيارات في مناطق ذات كثافة سكانية عالية في دبي مثل ديرة والخليج التجاري وجميرا، وبذلك تقدم خدماتها إلى حوالي 4 ملايين عميل في عام 2023 وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدماتها 95٪.

وتشمل مصادر الإيرادات المستقبلية المحتملة الأخرى تحويل أماكن وقوف السيارات غير مدفوعة الأجر إلى مدفوعة الأجر، وإبرام اتفاقيات جديدة مع شركات التطوير الخاصة، وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية الجديدة وتنويعها، ويشمل ذلك تطوير أنشطة تجارية أخرى كالإعلانات، وإضافة خدمات متعلقة بالمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مزيد من التحسينات كقنوات الدفع الرقمية، وتحسين كفاءة عمليات الشركة، وزيادة الخبرة التشغيلية للشركة على مستوى العالم. وسييقوم المستثمرون المشاركون في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.