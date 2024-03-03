النسخة الثامنة لمؤتمر "دبي للسكر 2024" تنطلق غدا

تنطلق فعاليات النسخة الـ 8 لمؤتمر "دبي للسكر 2024" غدا (الاثنين 4 مارس 2024) في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والذي بات أحد أهم الأحداث العالمية في صناعة وتجارة السكر منذ انطلاقه لأول مرة العام 2016. ويأتي انعقاد النسخة الجديدة للمؤتمر هذا العام بعد تجاوز الشكوك والتغيرات الكبيرة للصناعة في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت صناعة السكر الآن في مرحلة جديدة، فيما يمنح المؤتمر فرصة لرسم مسار العمل المستقبلي بالصناعة إقليمياً وعالمياً.

ويشهد المؤتمر الذي يواصل أعماله حتى الخميس 7 مارس الجاري، حضور جمال الغرير، مدير شركة الخليج للسكر، وجاكوب روبنز من شركة إيميتيرا. وشهد مؤتمر دبي السكر حضور أكثر من 800 مندوب من أكثر من 70 دولة العام 2023، بعد فترة من التغيير والشكوك، وتعتبر دورة العام 2024 فرصة لاستعراض الفرص ومناقشة أبرز المخاوف وسبل تفاديها.

ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء على تغير المناخ الذي أصبح على رأس جدول الأعمال مرة أخرى ، لاسيما بعد مؤتمر "كوب28" الذي استضافته دولة الإمارات في دبي مؤخراً، حيث باتت صناعة السكر أكثر تركيزاً على الاستدامة.

وعلى هذه الخلفية، من الممكن أن يحتل السكر مركز الصدارة مرة أخرى نتيجة للتقارير الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من التقارير التي تسلط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عن المحليات الصناعية المستخدمة على نطاق واسع.

ومع ارتفاع الأسعار، شهد الطلب على واردات السكر الخام العام 2023 انخفاضات كبيرة في وجهات الاستيراد الرئيسية مثل: الصين وإندونيسيا، لكنه ارتفع في نهاية العام.

أما بالنسبة للعرض والطلب العالمي، فقد انتهى عام السكر 2022/2023 (أكتوبر - سبتمبر) بصورة متوازنة إلى حد ما، لكننا نتوقع عجزًا كبيرًا في 2023/2024 فيما يبقى سؤال : هل سيستمر هذا في 2024/2025؟.

وفي السياق ، هبّت البرازيل لإنقاذ مستهلكي السكر العام 2023، حيث زادت إنتاجهم من السكر بنحو 8 ملايين طن لذا يتساءل السوق :إلى أي مدى يمكن تكرار هذا خلال 2024؟. وكان المحصول الهندي مخيبا للآمال مرة أخرى، مما ترك آفاق التصدير غير مؤكدة في الوقت الذي اعتاد فيه العالم المستهلك على ما لا يقل عن 6 ملايين طن من صادرات السكر. فكيف يمكن التوفيق بين معضلة تحديد سقف لأسعار السكر المحلية في عام الانتخابات والحاجة إلى الحفاظ على برنامج الإيثانول الذي بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتمويله والترويج له؟.

ومن المرجح أن يكون محصول تايلاند 2023/2024 أقل بكثير مما كان عليه في العام السابق، ولكن ماذا نتوقع أن نرى في 2024/2025؟ وكانت محاصيل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة أكبر مما كانت عليه في العام السابق. وفي حين ظلت الواردات قوية، فمن الممكن أن يخاطر الاتحاد الأوروبي باستيراد أكثر من احتياجاته في 2023/2024، نظرا للمخزونات الكبيرة المحمولة.

ويشهد المؤتمر حلقات نقاشية لمجموعة كبيرة من المتحدثين ، كما يشهد المؤتمر حضور ،جيوفاني قنصل، الرئيس التنفيذي لشركة" بي بي بونج بايوانيرجيا"، الذي يعد المتحدث الرئيسي في المؤتمر هذا العام. ويشهد المؤتمر تقديم جائزة الإنجاز العالمي لصناعة السكر على مدى الحياة إلى خوليو هيريرا، الرئيس الفخري لمجموعة بانتاليون، التي تأسست العام 1849 والذي بدأت مسيرته المهنية في الشركة عام 1972 عندما تولى القيادة بعد 3 أجيال من القيادة العائلية وعلى مدار 40 عامًا قاد العمل باحترافية ومركزاً على المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحسين ظروف العمال ووضع معايير جديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لصناعة السكر في المنطقة.