الشركات العائلية وريادة الأعمال قوى مهمة تدعم ركائز النمو الاقتصادي والمرونة

قالت حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الشارقة، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار، الرئيس التنفيذي لشركة سلطان بن علي العويس العقارية، إن الشركات المملوكة للعائلات وريادة الأعمال بروح الابتكار، في مشهد الأعمال المتطور باستمرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز كقوى مهمة تدعم ركائز النمو الاقتصادي والمرونة.

وأضافت: "بينما تحافظ الشركات العائلية على تراث التقاليد، فإن السمة الرئيسية لبيئات التطوير المتكاملة هي الابتكار الديناميكي. ويغذي كلا النموذجين المتميزين، النجاح كل على طريقته.

ووفقاً لتقرير شركة "كيه بي إم جي"، تساهم الشركات العائلية بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من القوى العاملة في الإمارات. ويكشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن حوالي 90 بالمائة من الشركات الخاصة في الدولة مملوكة لعائلات. وكانت غرفة دبي قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إطلاق مركز دبي للشركات العائلية. وتهدف هذه المبادرة إلى تكثيف معارف الشركات العائلية حول قضايا انتقال القيادة، وخطط تعاقبها، وعمليات النمو".

وتابعت حليمة حميد العويس: "تمثل الشركات المملوكة للعائلات العمود الفقري للعديد من الاقتصادات، وتتميز بتاريخ غني، وقيم مشتركة وشعور بالانتماء. وعادة ما تنتقل هذه الشركات عبر الأجيال، وتعطي الأولوية للاستدامة طويلة المدى على النمو السريع. وغالباً ما يوفر الشعور بالروابط العائلية والتاريخ المشترك أساساً متيناً لشركة نجحت في اجتياز اختبار الزمن. يمكن أن يكون هذا الاستقرار بمثابة قوة دفع كبيرة، حيث يعزز الولاء للشركة والثقة والفهم العميق لقيمها الأساسية".

وذكرت انه من ناحية أخرى، فإن الطبيعة الأساسية لريادة الأعمال القائمة على الابتكار هي روح التغيير والقدرة على التكيف. وتتميز هذه المشاريع بالسعي الحثيث وراء الأفكار الجديدة والتقنيات المتطورة وفرص السوق غير المستغلة. وغالباً ما تكون مثل هذه الشركات مرنة وسريعة الاستجابة لاتجاهات السوق، ما يضعها في طليعة نهج الابتكار. ويمكن لثقافة المغامرة والتجريب داخل بيئات التطوير المتكاملة أن تؤدي إلى اكتشافات رائدة وتمنح ميزة تنافسية في السوق.

إن نقاط القوة في كلا نموذجي الأعمال لا تخلو من نقاط ضعف تقابلها. على الرغم من الاستفادة من الإحساس القوي بالتقاليد والتجارب التي تم اختبارها عبر الزمن، إلا أن الشركات المملوكة عائلياً قد تعاني من ممانعة التغيير. ذلك أن الإحجام عن الانحراف عن الطرق والعقليات الراسخة يمكن أن يتعارض مع التكيف مع متطلبات السوق المتطورة والتقدم التكنولوجي. علاوة على ذلك، قد تخضع عملية صنع القرار داخل الشركات العائلية للعلاقات الشخصية بدلاً من النهج القائم على الجدارة البحتة، ما قد يعيق الكفاءة والابتكار.

وفي حين أن الوتيرة البطيئة قد تشكل عائقاً أمام الشركات العائلية، فإن الوتيرة الأسرع بكثير لبيئات التطوير المتكاملة التي تظهر في السعي الدؤوب لمزيد من الابتكار، يمكن أن تؤدي إلى الافتقار إلى الاستقرار والاستدامة. وهنا يكون خطر الفشل أعلى بسبب الوقت الأقل الذي يستغرقه الاختبار والتعلم. ويمكن أن تؤدي الحاجة المستمرة لأفكار جديدة إلى إرهاق الشركة أو إجبارها على اعتماد استراتيجيات تؤثر على الكفاءة على المدى الطويل.

وأكدت على أن تحقيق التوازن بين الابتكار والأساس المتين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. فالابتكار يحرك التقدم، ولكن بدون أساس قوي، يمكن أن ينهار التقدم بسرعة. وقد تكافح بيئات التطوير المتكاملة لإيجاد التوازن الصحيح بين الابتكار والاستقرار لضمان النجاح على المدى الطويل. وغالباً ما تتفوق معظم الشركات المملوكة عائلياً في بناء علاقات قوية ودائمة مع قاعدة عملائها. وهنا يمكن الاستفادة من الثقة التي نشأت عبر الأجيال لتوسيع الأعمال أفقياً أو رأسياً. علاوة على ذلك، يمكن أن يصبح التركيز على التقاليد والألفة قناة تواصل فريدة من نوعها، حيث تجذب المستهلكين الذين يقدرون الأصالة والتراث.

ومن ناحية أخرى، تزدهر بيئات التطوير المتكاملة بفضل الإمكانات الهائلة للأفكار الجديدة. إن إمكانية تحدي الأسواق القائمة، أو بناء قطاعات جديدة تماماً، أو تحويل القطاعات القائمة، تتيح وسيلة مستمرة للنمو حيث يسمح الجانب العالمي للمشاريع التي يغذيها الابتكار بالتوسع السريع والوصول إلى الأسواق المتنوعة.

ولا شك أن الفرص والتهديدات تمثل وجهان لعملة واحدة. بالنسبة للشركات المملوكة عائلياً، قد يكون من الصعب مواكبة التقدم التكنولوجي وتفضيلات المستهلك المتغيرة. وإذا لم تكن هذه قياداتها راغبة في تبني استراتيجيات جديدة، فسوف يكون هناك خطر حقيقي يتمثل في الركود والانحدار.

ومن أبرز التهديدات التي تواجه ريادة الأعمال بروح الابتكار، المنافسة الشديدة في السوق. نظراً لأن الابتكار غالباً ما يتضمن تطوير أفكار جديدة لم يتم اختبارها، فقد يكون من الصعب التنبؤ بما إذا كانت هذه الأفكار سوف تنجح أم لا. وقد يؤدي هذا الخطر الكامن والضغط المستمر من أجل الابتكار، إلى ارتفاع معدل الفشل.

وإدراكاً للإمكانات الهائلة لدمج القيم العائلية، والاستقرار الذي اختبره الزمن، والتفكير الابتكاري في الحفاظ على النجاح، طورت حكومة الإمارات العربية المتحدة مبادرات للجمع بين أفضل النموذجين. على سبيل المثال، تعد مبادرة "ثبات فينتشر بيلدر"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد العام الماضي، أول مبادرة من نوعها على صعيد المنطقة. وسوف تساعد هذه المبادرة الشركات العائلية على دخول قطاعات خارج مجالاتها التقليدية، وتشجعها على احتضان الصناعات المتقدمة القائمة على المعرفة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة. إن الجمع بين أفضل نموذجي الأعمال مع الدعم الحكومي الواسع يمثل حتماً تطابقا رائعاً من شأنه أن يساهم بشكل فعال في اقتصاد البلاد المستقبلي.