«الموانئ والجمارك»: 11.5 ألف سفينة خشبية دخلت دبي للتجارة في 2023

أفادت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، بأن أعداد السفن الخشبية التي دخلت دبي بهدف التجارة، ارتفعت بنسبة 10% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2022 بإجمالي 11.5 ألف سفينة خشبية تحمل على متنها أكثر من 1.3 مليون طن متري من البضائع والمواد الاستهلاكية.

وأكدت المؤسسة خلال اللقاء الدوري مع أصحاب الشركات الذين يستفيدون من خدمات مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، أن دبي هي محور الحركة التجارية، وحلقة الوصل بين العديد من الدول، مشيرة إلى تبوؤ مكانة متميزة على خارطة العواصم الاقتصادية العالمية.

وتفصيلاً، عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، لقاء موسّعاً مع أصحاب الشركات الذين يستفيدون من خدمات مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لها، لمناقشة سبل التعاون لخدمة قطاع التجارة والاقتصاد في الإمارة.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، في كلمته التي افتتح بها اللقاء على متن سفينة «الملكة إليزابيث 2» في ميناء راشد، أن «دبي هي محور الحركة التجارية وحلقة الوصل بين العديد من الدول، وتبوأت مكانة متميزة على خارطة العواصم الاقتصادية العالمية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة على توفير الإمكانات ودعم ومتابعة المشروعات التجارية والاقتصادية».

وقال بن سليم: «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، على تعزيز مكانة دبي مركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات والتجار من مختلف أنحاء العالم، بهدف رفع حجم التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في دبي، وجعلها محفزة لنمو التجارة والأعمال»، مشيراً إلى أن جهود المؤسسة تواكب توجهات خطة دبي للتجارة الخارجية.

ولفت إلى نمو أعمال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفعت أعداد السفن الخشبية التي دخلت دبي بهدف التجارة في 2023 بنسبة 10%، مقارنة بعام 2022 بإجمالي 11 ألفاً و550 سفينة خشبية، تحمل على متنها أكثر من 1.3 مليون طن متري من البضائع والمواد الاستهلاكية بزيادة سنوية نسبتها 11%.

وأكد بن سليم أن المؤسسة حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات مع التجار والمستثمرين بشكل دوري، بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين، والتعرّف إلى المعوقات والمقترحات التي تسهم في تعزيز أعمال التجارة وبيئة الأعمال في الإمارة.

وقال: «نبتكر أفضل الخدمات التي تسهم في الحفاظ على مكانة دبي الاقتصادية على خارطة التجارة العالمية»، مضيفاً: «نحرص من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تسهيل إجراءات استقبال السفن الخشبية، وتقليل الوقت المستغرق لتخليص بضائع السفن الخشبية، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتعزيز كفاءة العمليات».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، محمود أمين خوري: «تبرز أهمية هذه اللقاءات في تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير حلول مبتكرة وذكية لتلبية احتياجات التجار بشكل أفضل، كما تُمثل فرصة قيمة للتواصل المباشر مع المتعاملين وفهم احتياجاتهم بشكل أعمق».