مساهمو «دبي الإسلامي» يقرون توزيع 45% نقداً عن 2023

اختتم بنك دبي الإسلامي، أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي، مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2023 وبنود القرارات الأخرى المطروحة، ما يعكس ثقة المساهمين في الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للمضي قدمًا بهذه المؤسسة المصرفية العملاقة.

وشهد عام 2023 نموا قويا في الربحية حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43% ليصل إلى 20 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، حيث وصل إلى أكثر من سبعة مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26%.

وأسهم ارتفاع الموجودات المدرة للدخل ودعم العائدات المرتفعة في نمو الميزانية العمومية للبنك لتبلغ 314 مليار درهم. وفي حين يواصل بنك دبي الإسلامي حرصه على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه كمحور أولوياته، دفعت الأرقام القياسية والأداء القوي للبنك الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.25 مليارات درهم.

وتضمن جدول الأعمال الأخرى للجمعية العمومية انتخاب وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2027، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، إضافة إلى تعيين ممثلين عن المساهمين، وغيرها من القرارات الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «وفّر النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2023، الذي تخللته ظروف عالمية غير متوقعة، بيئة اقتصاد كلي تميزت بالقوة والاستقرار أتاحت لبنك دبي الإسلامي تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة حقيقية، وقد تمكن البنك من خلال أدائه الاستثنائي خلال تلك الفترة من مواصلة مساهمته وبكل فخر في دعم الاقتصاد الوطني، ليثبت مجددًا أنه قادر ليس فقط على تحقيق نمو قوي وقيمة استثنائية لمساهميه، بل أيضاً على تشكيل وصياغة تطور قطاع التمويل الإسلامي بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».