فلاي دبي تسجل أرباحاً تاريخية بقيمة 2.1 مليار درهم وبنمو 75%

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مما يمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق.

وحققت الشركة أرباحاً قياسية بقيمة 2.1 مليار درهم (572) مليون دولار أمريكي؛ بنمو قدره 75% مقارنة بعام 2022، وبلغ إجمالي العائدات 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) مقارنة بـ 9.1 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار) في عام 2022؛ بنمو بلغ 23% مقارنة بعام 2022.

ونقلت الشركة 13.8 مليون مسافر بنمو بلغ 31% مقارنة بعام 2022، متجاوزاً مستوى 11 مليون مسافر والذي تحقق ما قبل الجائحة.

وتعليقاً على إعلان النتائج السنوية للشركة لعام 2023، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي:

"في العام الخامس عشر على انطلاقتها، برزت فلاي دبي كلاعب محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات ومساهم رئيس في اقتصاد دبي. لقد مكنها نموذج أعمالها القوي في تحقيق مستويات نمو متسارعة حتى في أوقات التحديات، ومضاعفة أسطولها التشغيلي وتوسيع شبكتها منذ الجائحة.

هذا الإنجاز القياسي للشركة تحقق بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي رسخت نجاح صناعة الطيران وعززت من دور فلاي دبي كمساهم رئيس في هذا القطاع المحوري.

أثبتت فلاي دبي صواب قرارها بتسريع تسلم طائراتها خلال الجائحة، وحافظت على قوتها العاملة للمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع شبكتها، و الاستراتيجية الثاقبة للناقلة التي انعكست على آدائها القياسي.

أنا فخور بالعمل الذي قام به فريق فلاي دبي لتحقيق هذه النتائج المميزة والذي يضع معايير أعلى للسنوات المقبلة لتحافظ الناقلة على دورها الهام في دعم مكانة دبي الرائدة في مجالات التجارة والسياحة والطيران على المستوى العالمي."

ومن جهته قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول هذه النتائج القياسية:

"بناء على ما حققناه من أداء قوي في السابق، واصلنا زخم النمو متجاوزين جميع مستويات ما قبل الجائحة ليكون هذا العام الأكثر ربحية في تاريخ الشركة. إن الثقة التي نحظى بها من قبل قيادتنا وشركاؤنا الرئيسيون رسخت التزامنا بربط المزيد من الأسواق غير المخدومة بدبي وتمكين المزيد من الناس من السفر بشكل سلس. لقد اختار أكثر من 108 مليون مسافر فلاي دبي منذ أن أقلعت رحلتنا الأولى في عام 2009، ما يعكس جاذبية خدماتنا ومنتجاتنا وجاذبية المدينة التي نحمل اسمها وهي دبي."

أنا فخور جداً بالعمل الدؤوب والتفاني الذي يبذله الجميع في فلاي دبي والذي مكننا من تحطيم جميع أرقامنا القياسية مع بقاء عملاءنا أولوية لنا."