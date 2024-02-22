«ديوا» تنال 23 جائزة إقليمية وعالمية خلال عام 2023

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 23 جائزة إقليمية وعالمية خلال عام 2023، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلت عليها الهيئة في الفترة بين عامي 2015 و2023 إلى 433 جائزة (70 محلية، 73 إقليمية، 290 عالمية).

وأفادت الهيئة بأنها سجلت سبقاً عالمياً جديداً بدخولها «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، لتحطيمها الرقم القياسي العالمي عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم بقدرة 5907 ميغاوات ساعة، ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».



استدامة التميز

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «بفضل الرؤية الرشيدة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح تعزيز التميز المؤسسي ثقافة عمل في حكومة دبي».

وأضاف: «نحرص في الهيئة على استدامة التميز، والاضطلاع بكافة مسؤولياتنا على أكمل وجه لضمان التطوير والتحسين المستمر. ونعتمد على البحوث والابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لاستشراف وصنع المستقبل المستدام، وتقييم الأداء لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة. وانطلاقاً من إيماننا بأن التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة وسعادة الناس، فإننا نلتزم بتعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ريادة وتميزاً على مستوى العالم، وترسيخ مكانة دبي في صدارة تقارير التنافسية العالمية، وأفضل المدن للعيش والعمل والزيارة في العالم».



«الهيدروجين الأخضر»

ومن أبرز الجوائز التي فازت بها الهيئة خلال العام 2023: جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023 عن مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتأتي الجائزة ضمن «جوائز مستقبل الهيدروجين 2023» التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي. كما كرّم المؤتمر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بجائزة «الشخصية القيادية على مستوى العالم في مجال تحول الطاقة لعام 2023».



وتبوأت الهيئة المركز الأول في «جائزة البحث والابتكار» التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ونالت كذلك جائزة «العالم الأخضر» العالمية 2023 عن فئة الابتكار، التي تقدمها منظمة العالم الأخضر.

كما فازت الهيئة بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2023، وحصدت الهيئة هذه الجائزة عن الاكتتاب العام الأولي الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر إبريل 2022، وبلغت قيمته 22.32 مليار درهم (6.1 مليارات دولار).



تقنية المعلومات

وتتويجاً لجهودها في مجال تقنية المعلومات، حصدت الهيئة أربع فئات ضمن الدورة الـ19 لجوائز «Globee Business Awards» العالمية للأمن السيبراني 2023؛ وإحدى جوائز «منتدى سيكيورتي كونكليف» المتخصصة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني؛ وجائزة «التميز عبر الابتكار» من شركة «سوفت وير إيه جي» العالمية للتقنية، لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات. ونالت الهيئة جائزتين من جوائز التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2023، من مؤسسة «آي سي إم جي» العالمية، ضمن فئة «الإدارة المؤسسية- التصميم المؤسسي» وفئة «تقنية المعلومات وتقنية المعلومات الرقمية وذكاء وتحليل الأعمال».



وحصدت الهيئة أيضاً واحدة من «جوائز مؤسسات المستقبل» التي تقدمها «تحوّل تك»، والتي تمنح سنوياً للمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات الريادة في توظيف تقنيات التحول التكنولوجي، على مستوى الشرق الأوسط، عن فئة «أفضل جهة في إسعاد المتعاملين في العام».

كما نال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023 عن فئة «الشخصية القيادية» التي تقدمها جمعية المهندسين في دولة الإمارات.

«أفضل بيئة عمل»

بدورها، حصدت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة الابتكار التقني الحكومي المتخصصة في تقدير الإنجازات التقنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، عن فئة مسرّع المستقبل المبتكر والمستدام للعام.

فضلاً عن ذلك، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بشهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2023، التي تمنحها الهيئة الأميركية «Great Place to Work» بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر أفضل بيئة عمل. وتبوأت الهيئة المركز الأول بين المؤسسات الحكومية على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن جوائز أخرى.