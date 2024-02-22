«مطارات دبي» تطلق جائزة «OneDXB» للموظفين المتميزين في «دبي الدولي»

أطلقت «مطارات دبي»، الجهة المشغّلة لأفضل مطار دولي بالنسبة لحركة المسافرين الدوليين، خلال حفل أخيراً، جائزة «OneDXB» المقدمة من رئيس «مطارات دبي».

وأفادت «مطارات دبي» بأن الجائزة تهدف إلى تكريم الموظفين المتميزين من مختلف الكيانات العاملة في مطار دبي الدولي، تقديراً لجهودهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف المطار المسافرين.

وحضر حفل إطلاق الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «مطارات دبي»، والرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، حيث تم تكريم خمسة موظفين مميزين من كل من: «مطارات دبي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جمارك دبي، شرطة دبي، والسوق الحرة بدبي، وذلك لمساهمتهم في تقديم خدمة مميزة للضيوف.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «مطارات دبي»: «تحافظ دبي على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والنمو في قطاع الطيران على المستوى العالمي، ويسعدنا اليوم تكريم ومكافأة الأفراد الذين يساهمون في تحقيق هذا النجاح. نحتفل بروح الفريق الواحد التي تُميز جميع العاملين في (مطارات دبي)، وشركائنا الاستراتيجيين الذين يبذلون جهوداً دؤوبة لتقديم خدمة مميزة طوال رحلة المسافر».

وأضاف سموه: «تماشياً مع خطّة دبي الاقتصادية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم على مدى العقد المقبل، سنحرص دوماً على تكريم الأفراد المتميزين للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمية، وجعلها البوابة المفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم».

وبحسب «مطارات دبي»، حصل المدير المناوب الأول في مطار دبي الدولي، خالد نور، على الجائزة المرموقة عن موظفي «مطارات دبي»، حيث برز نور بفضل تميزه في القيادة وروح الفريق، وحرصه الدؤوب على تحسين تجربة الضيوف. ويُعرف نور بفهمه العميق لاحتياجات الضيوف، مما يُمكنه من التعامل بمهارة مع التحديات، ووضع رضا الضيوف على رأس أولوياته، وتقديم حلول مُخصصة تلبي احتياجاتهم.

وفاز بالجائزة كذلك كل من مراقب الجوازات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الرقيب علي بالشالات، ومفتش أول في «جمارك دبي» نورة المزروعي، والملازم في شرطة دبي محمد الشاعر، ومساعد مبيعات في سوق دبي الحرة علي عطية السيد.