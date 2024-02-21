ارتفاع تمويلات الشركات الناشئة ضمن «in5» بنسبة 25% في 2023

حققت حاضنة الأعمال "in5" التابعة لمجموعة "تيكوم" نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة بنسبة 25%، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة إلى ثلاثة مليارات درهم، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعكس النتائج القوية التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر "ستيب 2024" الذي يقام في دبي يومي 21 و 22 فبراير بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، الاهتمام الكبير والمتنامي بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، المدعوم بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة.

وقال النائب الأول لرئيس مجموعة "تيكوم"، ماجد السويدي، إن الشركات الناشئة تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة نظراً لما تقدمه من حلول ومنتجات فريدة للتحديات المعاصرة، فضلاً عما تمتلكه من مرونة وابتكار وإبداع تسهم بشكل فعال وملموس في بناء اقتصاد المستقبل.

وأضاف: "يؤكد السجل الحافل لحاضنة الأعمال (in5) حرصها والتزامها الراسخ في توفير بيئة عمل متكاملة لرواد الأعمال ومُصممي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، حيث سنواصل تعزيز منظومة الحاضنة بكل المقومات والمزايا بما يسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى واقع من الإنجازات والنجاحات ومساعدتهم على التوسع بأعمالهم حول العالم انطلاقاً من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

وتعتمد حاضنة الأعمال "in5" على قطاعاتها المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم لتوفير منظومة ريادة أعمال حيوية متكاملة تدعم تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

ونجحت "in5" في دعم وتمكين 900 شركة ناشئة تقريباً منذ تأسيسها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مشهد الابتكار وريادة الأعمال.

وسجلت كل مراكز الحاضنة نمواً ملحوظاً في العام 2023، حيث كان من أبرزها حاضنة الأعمال "in5" للتكنولوجيا القائمة في مدينة دبي للإنترنت التي حققت نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات الناشئة النشطة لتصل إلى 270 شركة ناشئة.

وتمتلك "in5" مراكز لدعم الشركات الناشئة والابتكار في قطاع الإعلام في مدينة دبي للإنتاج وقطاع التصميم في حي دبي للتصميم، والتي أسهمت بدورها في توفير الدعم المتواصل لرواد الأعمال خلال العام الماضي.

كما تتضمن محفظة "in5" حاضنة الأعمال "in5" للعلوم التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم في يونيو 2023 تزامناً مع مرور 10 سنوات على إطلاق "in5"، حيث تهدف حاضنة الأعمال "in5" للعلوم إلى تمكين ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفضل المواهب في شتى مجالات العلوم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية "نحن الإمارات 2031" والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.