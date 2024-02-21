6478 شركة جديدة بقطاع الأغذية والمشروبات تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي

كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2023 لوحده، بلغ 6478 شركة، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 19.4% مقارنة بعددها خلال العام 2022.

وأضاف لوتاه أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 22,585 شركة مع نهاية العام 2023، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 22.7% في العدد الإجمالي لشركات الأغذية والمشروبات المسجلة بعضوية الغرفة.

وأكد مدير عام غرف دبي على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات الأعمال المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يبلغ عددها 11 مجموعة عمل، 8 منها تأسست في العام 2023 لوحده.

ولفت لوتاه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، مؤكداً حرص غرف دبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف فئات مجتمع الأعمال من خلال مجموعات الأعمال، على المحافظة على تنافسية شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي.