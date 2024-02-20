الإمارات خامس أكبر أسواق الطيران في العالم

حلّت دولة الإمارات في المركز الخامس كأكبر أسواق الطيران في العالم من حيث السعة المجدولة على الرحلات الدولية، مسجلة أكثر من 41.8 مليون مقعد مجدول (83.6 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت دولة الإمارات نمواً بنسبة 12.24% في عدد المقاعد المجدولة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وفقاً للقائمة التي نشرها موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في شؤون الطيران والنقل الجوي.

وذكر الموقع أن دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول اتصالاً في العالم من حيث رحلات النقل الجوي الدولي مع احتضانها مطار دبي الدولي الذي يحتل المركز الأول عالمياً في أعداد المسافرين الدوليين، وتقدمت دولة الإمارات ثلاثة مراكز في قائمة أكبر الأسواق مقارنة بالعام الماضي لتحل خامسة.

ترتيب الدول

وأضاف: «تعد دولة الإمارات وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة من أفضل الدول التي تتمتع بأفضل اتصال دولي من حيث المقاعد على الرحلات بين الدول، وتحتفظ الولايات المتحدة بأكبر سعة مقعدية على الرحلات في النصف الأول من عام 2024».

وبحسب القائمة سجلت الولايات المتحدة أكثر من 83.5 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية، لتحل في المركز الأول بنمو نسبته 14%، تلتها المملكة المتحدة التي سجلت 72.8 مليون مقعد بنمو نسبته 8.3%، فيما حلت ألمانيا في المركز الثالث بـ53.7 مليون مقعد مجدول ونمو 13%، وإسبانيا في المركز الرابع بـ53.4 مليون مقعد ونمو 12%، والسوق الإماراتية في المركز الخامس عالمياً.

بيانات «أو إيه جي»

وتصدرت السوق الإماراتية خلال العام الماضي قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطاراتها (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وسجلت مطارات الدولة معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات العام الماضي مع استئناف المزيد من شركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

بيانات «الاقتصاد»

وبحسب وزارة الاقتصاد، اختتمت مطارات الدولة عام 2022 باستقبال 101 مليون مسافر، من بينهم 29 مليوناً و926 ألفاً و799 مسافراً قادماً، فيما بلغت أعداد المسافرين المغادرين عبر مطارات الدولة 29 مليوناً و172 ألفاً و619 مسافراً مغادراً، وسجلت أعداد «العابرين» من مطارات الدولة 41 مليوناً و912 ألفاً و205 مسافرين عابرين.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 استقبلت مطارات الدولة 86 مليوناً و936 ألفاً و854 مسافراً قادماً، بنسبة نمو جاوزت 39% عن الفترة نفسها من العام السابق التي سجلت 62 مليوناً و340 ألفاً و434 مسافراً.

علاقات دولية قوية

تتمتع دولة الإمارات بعلاقات دولية قوية في ما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ترتبط بـ 187 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع العديد من دول العالم، ما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدولة، ويؤسس فرصاً لنمو التبادل التجاري والسياحي بين الدولة ودول العالم.