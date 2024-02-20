"فيديكس" تستثمر 1.3 مليار درهم في مركزها الإقليمي الجديد بدبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رسميا المركز الإقليمي الجديد لشركة "فيديكس إكسبريس" للنقل السريع التابعة لشركة "فيديكس كوربوريشن" المدرجة في بورصة نيويورك، والواقع في مطار "دبي وورلد سنترال" في دبي الجنوب.

حضر الافتتاح راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس كوربوريشن، وريتشارد سميث، الرئيس والمدير التنفيذي في فيديكس إكسبريس للطيران والدولية، وكامي فيسواناثان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا في "فيديكس إكسبريس".

ووفق بيان صادر عن الشركة اليوم، فإن إطلاق المركز يمثل استثماراً طويل الأمد يزيد عن 350 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.3 مليار درهم إماراتي) ويؤكد التزام "فيديكس" بالنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يعد افتتاح مركز فيديكس الإقليمي في دبي الجنوب بمثابة خطوة إستراتيجية وعلامة فارقة في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في دبي؛ إذ يعزز البنية التحتية القوية للإمارة وموقعها الإستراتيجي، ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الاتصال العالمي".

وأضاف "بينما نواصل تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري رائد، فإن هذه المنشأة الجديدة تؤكد التزامنا بدعم نمو التجارة والتبادل التجاري، بما يتماشى مع رؤيتنا للتنويع الاقتصادي والتنمية التي يقودها الابتكار".

وقال ريتشارد سميث، الرئيس والمدير التنفيذي في "فيديكس إكسبريس للطيران والدولية": "يعد إنشاء مركزنا الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة إستراتيجية تعزز بشكل كبير وجودنا وقدراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، ويهدف هذا الاستثمار إلى تحقيق ما هو أكثر من مجرد تنمية شبكتنا، فهو يركز على تعزيز الاتصال في المنطقة ولعب دور رئيسي في تسهيل التجارة والتبادل التجاري في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "نظرًا للمكانة الحالية لدولة الإمارات بين الدول الخمس الأولى عالمياً في عمليات إعادة التصدير، فإن مركزنا الإقليمي لا يهدف فقط إلى خدمة منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، التي تمثل حوالي 45% من سكان العالم، ولكنه يعد أيضًا جزءًا مهمًا من شبكتنا الجوية العالمية التي تربط 220 دولة وإقليمًا".

من جانبه قال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تتمثل مهمتنا في دبي الجنوب في دعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها القيادة الرشيدة من خلال الخدمات والحلول المختلفة التي نقدمها للشركات المحلية والعالمية، والتي تكملها بنيتنا التحتية المتطورة".

وقالت كامي فيسواناثان، رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا في "فيديكس إكسبريس": "يجسد مركزنا في دبي وورلد سنترال في دبي الجنوب التزامنا بتحويل عملياتنا من خلال الأتمتة وبناء شبكة لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة".

وتبلغ مساحة المنشأة 57 ألف متر مربع، وتتضمن منطقة تخزين باردة تبلغ مساحتها 170 مترًا مربعًا.

وتلتزم المنشأة بمعايير المباني الخضراء المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي، كما تستفيد فيديكس من أسطول الخدمة الأرضية الكهربائية مع محطات الشحن الكهربائية لمركبات الاستلام والتسليم ومركبات الموظفين.