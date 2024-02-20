"الهيئة العربية للاستثمار" تستعرض خلال "جلفود" آليات تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي

شارك الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كمتحدث رسمي في جلسة حوار تحت عنوان قادة التحول والتعاون في المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك خلال اليوم الأول لمؤتمر "إنسباير جلفود" المواكب لمعرض "جلفود"، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تم تسليط الضوء على دور الهيئة في استدامة الغذاء ودعم وتمويل أصحاب الحيازات الصغيرة في المجال الزراعي، والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.

وقدم الزعابي تعريفا شاملا عن الهيئة العربية وأهدافها الرئيسية التي تسعى من خلالها للمساهمة في توفير المواد الغذائية في الدول العربية من خلال الاستثمار والتنمية الزراعية، والقطاعات التي تعمل بها،

وأشار الزعابي إلى النموذج المتميز للهيئة في تمويل صغار المزارعين والمنتجين وكيفية نقل تجربتها الناجحة في هذا المجال إلى الدول العربية الأخرى، كما تطرق إلى دور الهيئة في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والأنظمة المتطورة في المشروعات الاستثمارية، وأوضح أن الهيئة سباقة في هذا المجال، وأنها ستقوم بتطبيق استخدام التقنيات الحديثة ونقلها للدول الأعضاء.

وأفاد أن الهيئة العربية تدعم وتساند المشروعات والأنشطة التنموية التي تحافظ على البيئة وسلامتها مشيدا بتجربة جمعية الإمارات للطبيعة وإمكانية التعاون معها بما يخدم البيئة.

ويعد معرض جلفود 2024 نقطة أساسية في مسار الأعمال في قطاع المشروبات والأغذية حول العالم، ويكشف النقاب عن منتجات وابتكارات جديدة، ويضم أجنحة من 127 دولة، مع مشاركة عدد من الدول للمرة الأولى مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا، وعودة بعض الأجنحة للمشاركة مثل الجناح الفرنسي.

ويجمع معرض جلفود 2024 تحت شعار "غذاء حقيقي تقوده شراكات متينة"، بين عدد من العلامات التجارية العالمية والجهات العارضة الجديدة التي تجتمع لعرض المنتجات والمكونات الغذائية والتعريف بممارسات الطهي الأصلية، وبحث فرص إقامة علاقات تجارية حقيقية وعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار.

ويقدم جلفود منصة للشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات لتقديم منتجاتها وخدماتها وحلولها للمشترين من أنحاء العالم، وتسهيل الصفقات التجارية العابرة للقارات، والعمل كنقطة محورية نهائية لمصدري الأغذية والمشروبات.