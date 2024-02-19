انطلاق فعاليات النسخة الـ 29 من معرض "جلفود" بدبي

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ 29 من معرض "جلفود 2024" الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة منهم 49% يشاركون لأول مرة في هذه النسخة الأكبر على الإطلاق، في حين يستقطب الحدث مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بقطاعات الأغذية والمشروبات من حول العالم.

وافتتحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤتمر "إنسباير جلفود" المواكب للمعرض، حيث لفتت إلى أهمية التقنيات الحديثة الناشئة التي تؤثر على النظم الغذائية والاقتصادات العالمية، كما تناولت أهمية دعم المنتجات المحلية كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التغير المناخي.

وقال الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن "مستقبل قطاع الأغذية والأمن الغذائي من المواضيع التي يجب معالجتها في الوقت المناسب، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يعرض مواردنا الطبيعية للخطر، وهذا يتطلب منا تضافر الجهود لعلاج تلك التحديات، مشيرة إلى التركيز في يوم البيئة الوطني على التعاون والعمل على دعم توفير المزيد من المنتجات المحلية المستدامة".

وتطرقت إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها من الركائز الأساسية في قطاع إنتاج الأغذية على المستوى المحلي، موضحة العمل على ضمان ومواصلة تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الإنتاج الزراعي على نحو يتماشى مع الظروف المناخية في الدولة وتسهيل تجربة التكيف مع نظام زراعي مستدام، وهذا يشمل الزراعة العضوية والعمودية والتكنولوجيا الزراعية.

وسلط الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في جلسة نقاشية حول كيف يمكن لقطاع الأغذية والمشروبات أن يحقق التحول ويعزز التعاون بين أصحاب المصلحة ويصبح أكثر مرونة، الضوء على جهود الهيئة نحو الاستدامة الغذائية من خلال تمويل صغار المزارعين.

ويعد معرض جلفود 2024 نقطة أساسية في مسار الأعمال في قطاع المشروبات والأغذية حول العالم، ويكشف النقاب عن منتجات وابتكارات جديدة، ويضم أجنحة من 127 دولة، مع مشاركة عدد من الدول للمرة الأولى مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا، وعودة بعض الأجنحة للمشاركة مثل الجناح الفرنسي.

ويجمع معرض جلفود 2024 تحت شعار "غذاء حقيقي تقوده شراكات متينة"، بين عدد من العلامات التجارية العالمية والجهات العارضة الجديدة التي تجتمع لعرض المنتجات والمكونات الغذائية والتعريف بممارسات الطهي الأصلية، وبحث فرص إقامة علاقات تجارية حقيقية وعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار.

ويقدم جلفود منصة للشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات لتقديم منتجاتها وخدماتها وحلولها للمشترين من أنحاء العالم، وتسهيل الصفقات التجارية العابرة للقارات، والعمل كنقطة محورية نهائية لمصدري الأغذية والمشروبات.