"دافز" تستعرض خدماتها ومزاياها الاستثمارية في "جلفود 2024"

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، التابعة لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن مُشاركتها في فعاليات الدورة الـ29 من معرض "جلفود 2024"، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 19-23 فبراير الجاري.

وتتطلع "دافز" من خلال مشاركتها في دورة "جلفود"، التي تُعد الأكبر في تاريخ الحدث منذ انطلاقته قبل 3 عقود، إلى تعريف الشركات العالمية والإقليمية وزاور المعرض بالفرص والمزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها "دافز"، وما توفره لقطاع الأغذية والمأكولات والمشروبات من خدمات مُتميزة ورائدة على مستوى المنطقة، بما يُشجعها على اتخاذ "دافز" منصة لإطلاق أعمالها والتوسع في أكثر الأسواق الواعدة في العالم، والاستفادة من الفرص التي تزخر بها السوق الإماراتية على وجه الخصوص.

وتستعرض "دافز" عبر جناحها الخاص رقم (CCR-57) بالقرب من مدخل القاعة رقم 7، باقتها المتميزة من الخدمات والمزايا والتسهيلات المتميزة ومرافقها وبنيتها التحتية المتقدمة وخدمات المناولة المتطورة، وما تُقدّمه من حوافز جاذبة لتسهيل مزاولة الأعمال، إضافة إلى التسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية والرقمية التي تتيحها للشركات المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية، فضلاً عن حلول التخزين ضمن "الوحدات الصناعية الخفيفة" التي تصل قدرتها إلى 200 كيلوواط وتعتبر مثالية لمختلف أنواع منتجات الأغذية والمشروبات مثل الخضراوات والزيوت الحيوانية والنباتية والأغذية الجاهزة وغيرها.

وبهذا الصدد، قالت ميثا المهيري، مدير إدارة التسويق ونمو الأعمال في "دافز": "تندرج مشاركة "دافز" في معرض جلفود 2024 في إطار سعيها الدائم نحو تسليط الضوء على إمارة دبي كمركز استثماري عالمي مزدهر، والمساهمة في توسيع نطاق شبكة الأعمال والعلاقات التجارية بين دبي ومختلف الأسواق العالمية، إلى جانب مواصلة الارتقاء بمكانة المنطقة الحرة بمطار دبي بوصفها البوابة الأمثل لدخول مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط سريعة النمو، فضلاً عن كونها حلقة وصل بين كل من أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى".

وأضافت: "يُشكل معرض جلفود منصة عالمية مرموقة لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة بمطار دبي، عبر الترويج لمرافقها المتطورة والمزايا والخدمات عالمية المستوى. كما يُشكل الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع شركات تصنيع وتوزيع وتجارة الأغذية والمشروبات، والتعرف على أحدث التوجهات المرتبطة بمنظومة الصناعات الغذائية، بما يُساعدنا في فهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات القطاع العاملة في "دافز"، وتلبية متطلباتها وفق أعلى معايير الجودة والتميز".

وتضم "دافز" العديد من الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات وسلع المنتجات الزراعية، وتضم قائمة الشركات العاملة في "دافز" نخبة من أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية من بينها "هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا" (Heinz MEA) و"رد بول" آسيا (Red Bull Asia)، و"هاريبو الشرق الأوسط" (Haribo ME) و"كاغني سوهني إي جي" (Kägi Söhne AG) والعديد من الشركات الأخرى.

وتأتي مشاركة "دافز" في "جلفود 2024" الذي يشهد مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة وزواراً من أكثر من 190 دولة بالتزامن مع ارتفاع قيمة تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات إلى 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بــ105 مليارات درهم في عام 2021، بنمو بلغت نسبته 24٪ في عام واحد، فيما باتت تُشكّل تجارة المواد الغذائية 5.7٪ من تجارة الإمارات غير النفطية.

ومن المتوقع وصول مبيعات منافذ خدمات الطعام الاستهلاكية في الدولة إلى 86.4 مليار درهم في عام 2027، مقابل وصول قيمة مبيعات المواد الغذائية بالتجزئة للسوبرماركت على مستوى الدولة إلى 19.7 مليار درهم في عام 2026. فيما وصلت قيمة مبيعات الخدمات الغذائية للمطاعم بالإمارات خلال عام 2022 إلى 32.5 مليار درهم.