عيسى كاظم: «دبي المالي العالمي» الأسرع نمواً عالمياً.. ونتوقع نتائج قياسية في 2024

أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، أن المركز حقق أسرع معدلات نمو على المستوى العالمي، متوقعاً أن يواصل تحقيق نتائج قياسية في نهاية العام الجاري، بما يرسخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وقال كاظم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «مركز دبي المالي العالمي يُعدّ لاعباً فاعلاً ورئيساً في تعزيز مكانة إمارة دبي، وتنمية اقتصادها، بمساهمة تصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما من المستهدف مضاعفة هذه المساهمة في غضون 10 سنوات، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل».

وأضاف كاظم أن «مركز دبي المالي العالمي سيلعب دوراً حيوياً وفاعلاً في تحقيق هذه الاستراتيجية، بما يعزز مكانة الإمارات واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم»، مشيراً إلى أن المركز يستحوذ على حصة كبيرة من القطاع المالي والمصرفي في دبي، بنسبة مساهمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع. وأشار إلى احتفال المركز بمرور 20 عاماً على إنشائه ودوره الكبير في تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى مساهمته في دعم وتيرة نمو اقتصاد دبي، لافتاً إلى أن المركز حقق إنجازات كبيرة طوال هذه الفترة، مع تضاعف حجم الإنجازات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن عدد الشركات النشطة في المركز تضاعف خلال الأربع سنوات الماضية من 2500 شركة إلى أكثر من 5500 شركة، إضافة إلى نمو عدد الوظائف الجديدة بنسبة 60% خلال أربع سنوات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 41.5 ألف شخص، يعملون في المركز مع نهاية العام الماضي، وبزيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2022.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي: «إن 2023 كان عاماً استثنائياً، نجح مركز دبي المالي العالمي خلاله في تحقيق نتائج قياسية على صعيد العمليات التشغيلية والمؤشرات المالية، بما يرسخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية».

وذكر كاظم أن المركز شهد ترخيص 1451 شركة جديدة في العام الماضي، بمعدل نمو بنسبة 26% على أساس سنوي، كما زادت إيرادات المركز إلى 1.3 مليار درهم بنمو 23%، وارتفعت الأرباح التشغيلية 27% إلى 859 مليون درهم.

وتوقع كاظم أن يحقق المركز نتائج قياسية في نهاية العام الجاري، وذلك انعكاساً للنتائج الواعدة المحققة في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، حيث استطاع المركز تحقيق جميع الأهداف الموضوعة في ما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية والمالية لأول شهرين من العام.

ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي نجح في تنويع الشركات المستقطبة من الناحية الجغرافية، وأيضاً من ناحية القطاعات التي تعمل فيها، لافتاً إلى تحقيق شركات التكنولوجيا المالية والابتكار أكبر معدل نمو، بزيادة بنسبة 30% لتصل إلى أكثر من 900 شركة.

ويقدر إجمالي عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة العاملة في المركز بنحو 1674 شركة، مقارنة بـ1369 في عام 2022، بزيادة قدرها 22%.

وأشار إلى نجاح المركز في استقطاب عدد هائل من صناديق التحوط تحت مظلة إدارة الأصول والثروات، التي تضم أكثر من 350 شركة عاملة في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لافتاً إلى وجود اهتمام كبير من صناديق تحوط في أوروبا وأميركا للانتقال إلى مركز دبي المالي وتأسيس فروع لها.

ويوجد حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، مع تأسيس 15 شركة في عام 2023.

ولفت كاظم إلى أن جزءاً كبيراً من النمو الذي حققه مركز دبي المالي العالمي يرجع إلى نمو المنطقة، التي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 12 تريليون دولار، فضلاً عن امتلاك المركز لأفضل البنى التحتية الموجودة في المنطقة، وأفضل القوانين والتشريعات والأنظمة، وجميعها عوامل أسهمت في تسريع وتيرة النمو.