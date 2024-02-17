"دراجون أويل" تشارك في معرض ومؤتمر "إيجبس 2024"

تشارك شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في معرض ومؤتمر مصر للطاقة «إيجبس 2024» بجمهورية مصر العربية، في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 فبراير الجاري. ويترأس سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل وفد رفيع المستوى، يضم أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما يضم الوفد علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي وعدد من كبار مسؤولي الإدارات المختلفة في دراجون أويل.

وتشهد دورة هذه السنة التي تقام تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات»، مشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و12 جناحا للدول، من ضمنهم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستشهد الـ 80 جلسة نقاشية مشاركة أكثر من 300 متحدث، من بينهم الرئيس التنفيذي لدراجون أويل.

ويشارك مدراء الشركة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول الاتجاهات العالمية الحالية في صناعة النفط والغاز، وعلى رأسها الأسعار والامدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز، وإنتاج الهيدروجين.

وقال سعيد محمد الطاير:"تأتي مشاركتنا في إطار التعاون الوثيق والعلاقات الأخوية المتميزة، التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . وتعكس مشاركة دراجون أويل في معرض إيجبس 2024 العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية بين دولة الإمارات ومصر التي وصلت إلى مستوى عال من التنسيق والتشاور بدعم من القيادة الرشيدة في البلدين، ومن ضمنها المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة، لذلك نحرص سنوياً على حضور هذا الحدث العالمي في القاهرة".

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل «سيكون لنا نشاط حافل خلال المعرض من خلال المشاورات والمباحثات مع مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم الشركاء في جمهورية مصر العربية».

وأضاف الجروان:" مشاركة الشركة تتماشى وأهداف المعرض المتمثلة في الانتقال في قطاع الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة خلال الـ 30 سنة المقبلة، وهي فرصة لنا لنستعرض تجربة الشركة ومشاريعها وأيضاً فرصة للاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الأراء والخبرات".

يشار إلى أن دراجون أويل تعد من ضمن 50 شركة عالمية وقعت على ميثاق عالمي لإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، كما تشارك دراجون أويل في عدد من المشاريع في مصر تنتج من خلالها أكثر من 60 ألف برميل يومياً.