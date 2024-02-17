502.61 مليون درهم صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني في 2023

أفاد بنك أم القيوين الوطني بأنه سجل صافي أرباح، في السنة الماليّة 2023، بلغ 502.61 مليون درهم، وهو رقم يعكس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 38% بالمقارنة مع صافي أرباحه في العام السابق. وسجل، البنك أداء ماليا قويا على صعيد مؤشرات مالية رئيسية في السنة المالية 2023 مكنه من تحقيق إرتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 52% ليبلغ 606 مليون درهم وصافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 63% ليسجّل 618 مليون درهم. وزاد إجمالي الأصول ليبلغ 14.8 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي القروض والسلفيات 7.2 مليار درهم، ووصلت ودائع العملاء إلى 8.7 مليار درهم.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "حققنا في العام 2023 أداءً استثنائياً في بنك أم القيوين الوطني، وينعكس ذلك في صافي الأرباح القياسي الذي سجّلناه. لقد التزمنا بخطّة استراتيجية تعهّدنا خلالها بالإدارة الواعية للمخاطر والتمسّك بالابتكار والتميّز في العمليات، فأتت بثمارها من خلال النمو الهائل الذي حققناه، ومكانتنا الريادية كأحد أبرز الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي".

وفقاً لبنك أم القيوين الوطني، يُعزى ارتفاع الربح السنوي إلى التوسّع الاستراتيجي في تقديم القروض وتدفّق الإيرادات من مصادر مبتكرة وتحسّن الهوامش الربحيّة وضبط التكلفة الفعّال.

كما أعلن البنك عن تحسّن في صافي هامش الفوائد بلغ 4.8%، ممّا زاد العائد على متوسّط الأصول بنسبة 3.5% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 9.2%، وهذا خير دليل على إدارة البنك الفعّالة للتكاليف ونسب الفوائد المحفّزة التي يقدّمها.