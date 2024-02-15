نتائج قياسية لـ "مركز دبي المالي العالمي" تكرّس مساهمته القوية في نمو اقتصاد الإمارة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2023 تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل 20 عاماً ليكون المركز لاعباً فاعلاً ورئيسياً في قطاع الخدمات المالية العالمية ومساهماً مؤثراً في تعزيز مكانة الإمارة وتنمية اقتصادها.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "يخدم النمو غير المسبوق للمركز في عام 2023 ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية وهي أولوية رئيسية سنواصل العمل على تحقيقها من خلال جذب الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية وشركات الابتكار الناشئة التي تشارك في حفز النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات عموماً.. وينسجم الأداء المتميز للمركز هذا العام مع الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً لتكون دبي واحدا من أبرز المراكز المالية العالمية".

وأضاف سموه: "يواصل مركز دبي المالي العالمي رحلة نجاح تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم... العمل مستمر لتوسيع دائرة تعاون المركز مع شركات الخدمات المالية وشركات الابتكار ضمن شراكة نموذجية يسهم نجاحها في دعم النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.. فسعينا لا يتوقف لتوفير بيئة ديناميكية محفزة للابتكار ومشجعة على نمو المشاريع وازدهارها، تأكيداً للمكانة المحورية لمركز دبي المالي العالمي عضوا فاعلا ومؤثرا في شبكة الخدمات المالية العالمية".

وعلى صعيد النتائج ارتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 5,523 شركة بنسبة زيادة كبيرة قدرها 26% على أساس سنوي بالمقارنة مع 4,377 ش.

ركة في عام 2022..كما انضمت 1,451 شركة جديدة إلى المركز خلال عام 2023، وهو أعلى عدد من الشركات الجديدة المسجّلة سنوياً في تاريخ المركز بنسبة زيادة قدرها 34%.

وأعلن المركز أنه تخطى الهدف المُحدد بمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.. وارتفاع إيراداته الإجمالية في عام 2023 بأسرع وتيرة لها منذ تأسيسه، حيث قاربت 1.3 مليار درهم بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2022.. في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 27% لتصل إلى 859 مليون درهم.. في حين بلغ إجمالي الأصول 18 مليار درهم بزيادة قدرها 18%، مما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.

وبلغ إجمالي عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة العاملة في المركز 1,674 شركة مقارنةً مع 1،369 في عام 2022، بزيادة قدرها 22%.

كما بلغ عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي سجلت في المركز خلال العام 316 شركة ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 902 شركة.

وقام مركز دبي المالي العالمي ببناء أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مُتخصص بإدارة الثروات والأصول لأكثر من 350 شركة، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويتواجد حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس 15 شركة في عام 2023.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في النمو بعدما منحت سلطة دبي للخدمات المالية تراخيص لـ 117 شركة جديدة خلال العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة من السلطة إلى 791 شركة.

وتشمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال عام 2023 أسماء عالمية مهمة مثل "اليانس بيرنشتاين" و"آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت" و"بالياسني لإدارة الأصول" و"بريفان هوارد" و"كارهاي كابيتال" و"إدموند دي روتشيلد" و"إنترست جلوبال" و"فارو كابيتال" و"هودسون باي كابيتال" و"كينج ستريت" و"لايتهاوس بارتنرز" و"لون ستار يوروب أكويزيشنز ليمتد" و"ميرلين أدفايزرز" و"نومورا سنغافورة" و"نوفينتا كابيتال مانجمنت" و"ريفن كابيتال" و"كوب ريسيرش آند تكنولوجيز" و"شركة مكتب العائلة" و"فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي".

ومن العوامل التي ساهمت في نمو أداء المركز أيضاً قيام العديد من الشركات بترقية تراخيصها في عام 2023 وتضمنت هذه الشركات "أمانة للخدمات المالية" و"بركة" و"بلو جولد كابيتال" و"كاب ثرون إنفستمنتس" و"لامير كابيتال" و"شونفيلد للاستشارات الاستراتيجية".

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تعكس نتائج المركز لعام 2023 مكانته المتميزة بصفته المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، ومساهمته المحورية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33).. وتشكل دليلاً ملموساً على مكانة المركز كخيار رئيسي لشركات الخدمات المالية والابتكار على مدى السنوات العشرين الماضية وتدعم المركز في تحقيق أهداف استراتيجيته لعام 2030 بما في ذلك مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في غضون عشرين عاماً فقط، تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز المالي الأكثر تميزاً في المنطقة مع استقطابه للشركات من جميع أنحاء العالم لاعتماد النهج الابتكاري وتنمية الثروات.. وباعتبارنا أكبر تجمع لشركات القطاع المالي والابتكار في المنطقة فهذا يعني أن منظومة المركز تتطور على نحو يُتيح لنا اغتنام الفرص الحالية وخلق نمو اقتصادي مُستدام.. بينما نواصل تركيزنا على قيادة مستقبل القطاع المالي من خلال توثيق التعاون مع عملائنا وتصدر مشهد الابتكار في القطاع المالي العالمي".

20 عاماً من الريادة

في ضوء المبادرات الرائدة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي استحوذ قطاع الخدمات المالية على أكثر من نصف (52%) مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

ووفقاً لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (fDi Markets) التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد تقدمت دبي من المركز الثامن عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المركز السادس في النصف الأول من عام 2023.

علاوةً على ذلك، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب المقرات الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.. وحافظ المركز خلال عام 2023 على مكانته مركزا ماليا عالميا رائدا في المنطقة وفقاً لمؤشر "المراكز المالية العالمية" الصادر عن مؤسسة "زد/ين" البريطانية وكذلك مؤشر المراكز المالية الخضراء.

20 عاماً في تطوير القطاع المالي عبر الابتكار .

انعكاساً للمصداقية العالمية لجهود الابتكار التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي، نظّم المركز النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية بحضور أكثر من 5,000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

إذ ارتفع رأس المال الاستثماري الذي جمعته الشركات الناشئة في مركز دبي المالي العالمي إلى 2.6 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت 116 % مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أميركي في عام 2022.

وخلال عام 2023، أطلق مركز "إنوفيشن هب" (Innovation Hub) التابع لمركز دبي المالي العالمي مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" لإنشاء أكبر تجمّع من شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المنطقة سيضم أكثر من 500 شركة ناشئة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3 لتساهم معاً في خلق أكثر من 3,000 فرصة عمل بحلول عام 2028.

وأقرت اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي تشكيل منصة الميتافيرس التابعة لمركز دبي المالي العالمي، واجتذب برنامجها الافتتاحي "مُسرّع أعمال الميتافيرس" (Metaverse Accelerator) أكثر من 160 متقدماً من الهند وفرنسا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3 ، والواقع المعزز / الافتراضي، والبلوك تشين.

20 عاماً من تنمية رأس المال البشري.

لا يزال مركز دبي المالي العالمي وجهة جاذبة للمواهب، واستطاع ترسيخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب المتخصصة في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة.

وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 41,597، بزيادةٍ قدرها 15% على أساس سنوي، وبذلك وفر المركز 5,514 فرصة عمل جديدة.

وأطلق المركز منصة "شبكة المواهب" دعماً لانتقال المواهب إلى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن توفير فرص عمل في الأماكن التي يمتلك عملاؤه مقرات له حول العالم.

وتم حالياً تسجيل 57,334 شخصاً على المنصة تمكنهم من الاستفادة من الفرص المتوفرة في مركز دبي المالي العالمي وعلى النطاق العالمي حسب بيانات الأول من فبرايرعام 2024.

وخلال عام 2023، شارك 5،600 شخص في برامج أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الخريجين إلى 32,000 شخص منذ تأسيس الأكاديمية.

وتم الإعلان عن شراكات جديدة مع عدد من المعاهد والمؤسسات الأكاديمية المرموقة على غرار معهد الاندماج والاستحواذ والتحالفات "IMAA"، والجامعة الأميركية بالقاهرة، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين"CFA"، ومعهد "تشارترد بانكر"، و"أكاديمية سيسكو للشبكات"، وجامعة "جورج تاون"، ووزارة التغير المناخي والبيئة في إطار الميثاق الأخضر للاستدامة في مجال التعليم من أجل مستقبل الشباب، و" كلية سلون للإدارة التنفيذية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وأكاديمية الخدمات المصرفية المسؤولة وأكاديمية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

20 عاماً من التميز في إصدار القوانين واللوائح التنظيمية للخدمات المالية .

دأب مركز دبي المالي العالمي على تطوير قوانينه ولوائحه التنظيمية تأكيداً لاعتماده أفضل الممارسات العالمية.. ووضع المركز لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظّمة لعمل الشركات العائلية بهدف توفير الإرشادات اللازمة حول عمل الشركات العائلية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وتم وضع لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل حاضنة "استديوهات المشاريع" وكانت أول إطار تشريعي لبناء المشاريع على مستوى العالم. وتم أيضاً تعديل اللوائح التنظيمية لحماية البيانات بما يعزز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية لإدارة ومعالجة البيانات الشخصية، وأضيفت اللائحة 10 التي تعتبر أول لائحة يتم إصدارها فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة. وطرح المركز ورقتي تشاور بشأن قانوني الأصول الرقمية والضمان الجديدين اللذين يحددان الخصائص القانونية للأصول الرقمية وطبيعة ملكيتها وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.

20 عاماً في دعم الشركات العائلية لتحقيق أهدافها المالية .

واستكمالاً لمساعيه في دعم الشركات العائلية على مدى 20 عاماً، أطلق مركز دبي المالي العالمي في مارس 2023 مركز الثروات العائلية الذي حظي بثقة أكثر من 600 شركة عائلية وكياناً معنياً.

يأتي إنشاء هذا المركز خطوة مكملة لهذه المسيرة التمكينية الحافلة عبر تمكين القطاع من تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ويمكن للشركات العائلية الأعضاء في مركز الثروات العائلية الاستفادة من خبرات مجموعة واسعة من المستشارين المعتمدين والمؤهلين لمساعدتها في إدارة ثرواتها وشؤونها الداخلية مثل التخطيط لتعاقب الإدارة.

وتوفر لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظّمة لعمل الشركات العائلية ضمانات ومزايا إضافية للشركات العائلية العاملة في المركز.

وارتفع إجمالي عدد الشركات العائلية العاملة في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 53% لتصل إلى 443 شركة، مؤشراً إلى مسار تصاعدي قوي في عام 2023 لهذا القطاع.

20 عاماً الوجهة المفضلة في المنطقة.

لا يزال الطلب على العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي في زيادة، حيث وصلت نسبة الإشغال في نهاية عام 2023 إلى 99.5%.

وتم بيع جميع الوحدات السكنية في "DIFC Living"، أول مشروع سكني في المركز، خلال 48 ساعة من إطلاقه.. وحصل 15 مبنى في مركز دبي المالي العالمي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية.

وحصل مبنى البوابة على الشهادة البلاتينية.. وارتفع عدد زوار "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 25% ليصل إلى 12 مليون زائر وذلك بفضل العدد المتزايد من الفعاليات الاستثنائية إلى جانب افتتاح 66 مفهوماً جديداً للمأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة.

20 عاماً من مسيرة المركز المالي الأكثر استدامة في المنطقة.

خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات، قاد مركز دبي المالي العالمي أول وأكبر برنامج يركز على التمويل المناخي وجاء ذلك استعداداً لانعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).

وتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والمحاضرات والجلسات التعليمية بالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، بالإضافة إلى تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية.

وكان مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في المنطقة ينشر إطار عمل خاصاً به في مجال التمويل المستدام، مصحوباً بمراجعة إيجابية لرأي طرفٍ ثانٍ من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات.

وأطلق المركز في ديسمبر 2023 مبادرة "محفّز التمويل المستدام" التي تستهدف بحلول عام 2030 زيادة تدفقات حصة دبي من التمويل المستدام إلى 100 مليار دولار أميركي، وتفعيل شبكة من الشركاء الاستراتيجيين لتدريب وتنمية قدرات مليون خبير متخصص في مجال الاستدامة، ومضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة 50 مرة.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي دعم نمو سوق الديون المستدامة في ناسداك دبي، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأميركي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأميركي لناسداك دبي، 27.05 مليار دولار أميركي، فيما بلغت قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 128.66 مليار دولار أميركي، وفق البيانات المسجلة في شهر يناير 2024.

وتضمنت المبادرات الأخرى التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي تخصيص ما يصل إلى 20% من تمويلات "صندوق حي دبي للمستقبل" لدعم مشاريع التكنولوجيا المستدامة؛ والمساهمة في إطلاق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون بالتعاون مع سوق دبي المالي؛ ورئاسة مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، والتي تضم حالياً أكثر من 40 عضواً.

وباعتباره شريكاً مؤسساً، استضاف مركز دبي المالي العالمي النسخة الثانية من مبادرة "ابتكارات للبشرية"، ومنح تراخيص الابتكار لعدد من المشاريع التي ستساهم في تسريع مسارات النمو والابتكار.