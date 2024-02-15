عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي عُقد اليوم في مقر مصرف عجمان الرئيسي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للسنة المالية 2023، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً، حيث بلغ مجمل العائد التشغيلي 1,560 مليون درهم بزيادة وصلت الى 66% مقارنةً بمجمل العائد التشغيلي لعام 2022 والذي بلغ 942 مليون درهم، وبلغ صافي العائد التشغيلي 857 مليون درهم، كما نما حجم أصول المصرف ووصلت قيمتها إلى 24.9 مليار درهم محققةً زيادةً قدرها 18.12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.

كما اطلع سموه على جهود المصرف في المحافظة على مستويات سيولة واحتياطي رأس مال كافيين، ونمو حجم أصول التمويل الإسلامي بنسبة 8.29 بالمئة ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار درهم في نهاية السنة، ونمو حجم ودائع العملاء بنسبة 20.8 بالمئة في الفترة نفسها وبلغت 19.7 مليار درهم.

وخصص المصرف مبلغاً لمرة واحدة لتحسين جودة الأصول بما يتوافق مع خطته التي طرحها مسبقاً، حيث خُصص هذا المبلغ في الربع الرابع من 2023، وأدى ذلك إلى خسارة صافية لمرة واحدة بلغت 390 مليون درهم في نهاية سنة 2023 مقارنة بربح صاف بلغ 162 مليون درهم في نهاية سنة 2022.

ومن المتوقع أن تُخصص هذه المبالغ لمرة واحدة، وأن تحل مشكلة جودة الأصول وتحسّن حال المحفظة الاستثمارية وتساهم في دعم نمو مصرف عجمان ونجاحه طويل الأمد انطلاقاً من سنة 2024.

وقال مصطفى الخلفاوي، إن نتائجنا في السنة المالية السابقة منحتنا فرصةً لتقوية أساسنا وإعادة تشكيل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات غير المتوقعة، وقرارنا بتخصيص مبالغ لتطوير محفظتنا وتكبد خسارة لمرة واحدة، يعكس منهجنا الاحترازي في إدارة المخاطر وتفانينا في المحافظة على قوة ميزانيتنا العمومية.

وأضاف: "يشدد هذا الخيار الاستراتيجي على مرونتنا وتركيزنا الدائم على تأمين مستقبل زاهر لمصرف عجمان وعملائنا ومساهمينا بالإضافة إلى إصرارنا على أن نلعب دوراً محورياً في القطاع المصرفي ونسير بخطى ثابتة إلى مستقبل مشرق مدعّمين برؤيتنا الواضحة والتزامنا بمبادئنا وجاهزين للاستفادة من الفرص القادمة وسيستمر التزامنا بالامتياز والابتكار في إرشادنا نحو مستقبل مبهر ومستدام".

يذكر أن مصرف عجمان بدأ برنامجاً تحولياً شاملاً على مستوى المصرف بأكمله، مستفيداً من أداء دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادي الباهر بالإضافة إلى الظروف المواتية في القطاع المصرفي.

واستُلهمت هذه المبادرة من مجلس إدارة مصرف عجمان وقيادة رئيسه التنفيذي الجديد، وهي مبنية على المبادئ الجوهرية المتعلقة بجودة الخدمة وسرعتها وتخصصها ويشمل هذا التحول قطاعات عديدة من ضمنها الاستراتيجية والأعمال، العاملين والمؤسسة، العمليات والتكنولوجيا، المخاطر والتحكم، ويهدف إلى وضع استراتيجية ممتدة لثلاث سنوات وتحسين تخصص المصرف وتوسيع انتشاره بالإضافة إلى رعاية ثقافة الشفافية والشمولية.