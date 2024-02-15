2.27 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للإمداد والخدمات خلال 2023

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2023.

وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات"، على أساس سنوي، صافي أرباح بقيمة 2,277 مليون درهم إماراتي (620 مليون دولار أمريكي)، أو 0.29 درهم إماراتي (0.08 دولار أمريكي) للسهم الواحد. ويُمثل ذلك زيادة بنسبة 138% على أساس سنوي مقارنة بصافي ربح قدره 959 مليون درهم إماراتي (261 مليون دولار أمريكي) في عام 2022. وبلغت إيرادات الشركة 10,118 مليون درهم إماراتي (2,755 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، مسجّلةً زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2022.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 3,217 مليون درهم إماراتي (876 مليون دولار أمريكي)، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال. ويعود ذلك إلى توسّع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 نقاط مئوية إلى 32% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والناتج بشكل أساسي عن النموّ في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن استمرار الأداء القوي في قطاعي الشحن والخدمات البحرية.

على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الربح بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 606 مليون درهم إماراتي (165 مليون دولار أمريكي). كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 3,041 مليون درهم إماراتي (828 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بشكل رئيسي بالزخم المتواصل في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع بنسبة 43% على أساس سنوي لتبلغ 889 مليون درهم إماراتي (242 مليون دولار أمريكي).

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2023، وهو عامنا الأول كشركة مدرجة في البورصة، إنجازات كبيرة إذ ارتفع سعر سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 91%، ضاعفنا نسبياً الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وحققنا زيادة بنسبة 138٪ في صافي الأرباح. كما ستتيح ميزانيتنا العمومية ووضعنا النقدي القوي الانطلاق نحو استكشاف فرص نموّ جديدة ويعزز التزامنا بتقديم عوائد مجزية للمساهمين. نحن على ثقة بتوجهاتنا على المدى المتوسط وإمكانيتنا لتعزيز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة."