خبيران: توافر مراكز الصيانة يدعم الطلب على السيارات الكهربائية

أفاد خبيران متخصصان في قطاع توريد وتجارة السيارات، بأن الانتشار التدريجي الذي بدأت تشهده الدولة لمراكز صيانة السيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، سيسهم في زيادة الإقبال على شراء تلك السيارات.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن قلة عدد المراكز المتخصصة بخدمة وصيانة المركبات الكهربائية سابقاً، كانت من التحديات التي تواجه المتعاملين عند التفكير في شراء سيارة كهربائية، لكن توجد حالياً مراكز تلبي احتياجات أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، لاسيما الآسيوية والأوروبية المنشأ، مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن تكون أعداد مراكز صيانة المركبات الكهربائية أقل من مثيلاتها المخصصة للسيارات التقليدية، كون الطلب على السيارات الكهربائية لايزال منخفضاً مقارنة مع السيارات التقليدية.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في «رولز - رويس موتور كارز» بالمركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن زيادة مراكز صيانة السيارات الكهربائية في مختلف إمارات الدولة، يسهم في تعزيز الإقبال على شراء تلك السيارات.

وأضاف أن مراكز الصيانة المتخصصة بالمركبات الكهربائية بدأت تنتشر بشكل تدريجي في الأسواق المحلية أخيراً، متوقعاً أن التوسع في تلك المراكز بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواكبة الزيادة المتنامية في الطلب على السيارات الكهربائية.

وأشار خيرالله، إلى أن المركبات الكهربائية تعد توجهاً مستقبلياً أساسياً لمعظم الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، حيث إن بعضها وضع خططاً للتوسع في طرح طرز جديدة من هذه السيارات إلى جانب نظيرتها التقليدية، فيما شركات أخرى تستهدف التحول الكامل مستقبلاً لإنتاج السيارات الكهربائية، وبالتالي فإن توافر مراكز صيانة المركبات الكهربائية يعد حتمياً لتحقيق توجهات الشركات.

وذكر خيرالله أن مراكز الصيانة المتوافرة حالياً تلبي احتياجات أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، لاسيما الآسيوية والأوروبية المنشأ، مشدداً على أهمية توجه المتعاملين إلى مراكز صيانة ذات موثوقية عالية، نظراً لطبيعة التعامل مع السيارات الكهربائية المختلفة عن نظيراتها التقليدية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» لتوريد السيارات، بلال نصر، إن الانتشار التدريجي لمراكز صيانة السيارات الكهربائية، جاء لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها.

وأضاف أن من الطبيعي أن تكون أعداد مراكز صيانة تلك المركبات أقل من مثيلاتها المخصصة للسيارات التقليدية، وذلك بناء على نظرية العرض والطلب، حيث إن الطلب على السيارات الكهربائية لايزال منخفضاً مقارنة مع السيارات التقليدية.

لكن نصر، أكد أن بدء انتشار مراكز صيانة السيارات الكهربائية في الدولة، سيعزز من الإقبال على شراء تلك السيارات، والذي سيحفز بدوره، على زيادة عدد تلك مراكز، وهو ما يواكب التوجهات الحكومية لدعم نمو السيارات الكهربائية بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن قلة عدد المراكز المتخصصة بخدمة وصيانة المركبات الكهربائية خلال فترات سابقة، كانت من التحديات التي تواجه المتعاملين عند التفكير في شراء سيارة كهربائية.