«أدنوك» و«بي بي» تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر

أعلنت شركتا «أدنوك» و«بي بي» اليوم الأربعاء، عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، ستمتلك فيه «أدنوك» حصة 49%، فيما ستمتلك «بي بي» حصة 51%.

وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

ووفقاً للاتفاقية، ستسهم «بي بي» في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير، إضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، بينما ستقدم «أدنوك» مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، مصبح الكعبي: «يمثل الإعلان عن الشراكة مع (بي بي) تقدماً مهماً ضمن جهود (أدنوك) المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي».

وأضاف أن «هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك، ستسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان، واستناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين (أدنوك) و(بي بي)، نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في «بي بي»، وليام لين: «يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين (بي بي) و(أدنوك) والتي تمتد لخمسة عقود».

وأضاف: «نهدف للتعاون والعمل معاً من خلال البناء على سجل (بي بي) وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لستين عاماً لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر».

ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كلا من:

- امتياز الشروق (تمتلك «بي بي» حصة 10% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل ظهر المُنتج) وتديره شركة «بترول بلاعيم» «بتروبل».

- امتياز شمال دمياط (تمتلك بي بي حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج) وتديره شركة «الفرعونية للبترول».

- امتياز شمال البرج (تمتلك بي بي حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل ساتيس غير المطور) وتديره شركة «الفرعونية للبترول».

- امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.