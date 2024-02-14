«طاقة» تسجل دخلاً صافياً بـ 16.7 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية للعام 2023، مسجلة صافي دخل بلغ 16.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.6 مليارات درهم، مقارنة مع العام 2022.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الزيادة نتجت بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليارات درهم نتيجة الاستحواذ على حصّة 5% في شركة «أدنوك للغاز»، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.1 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، والتي تم فرضها اعتبارا من الأول من يناير 2024.

وبلغ صافي الدخل دون احتساب تلك البنود المسجّلة لمرة واحدة سبعة مليارات درهم، أي أقلّ بنسبة 13% مقارنة بالعام 2022، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وحققت «طاقة» خلال العام الماضي، إيرادات بقيمة 51.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2022.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التعرفة التمريرية للتوريد بالجملة، والتحسّن في التعويضات وفق نظام المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لنقل وتوزيع المياه والكهرباء، مما عوّض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6%.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز المحققة وانخفاض الإنتاج.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 5.1 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 34% مقارنة بالعام 2022، نتيجة للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات ضمن قطاع النقل والتوزيع، فيما بلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 13.9 مليار درهم، وهي تتوافق مع عام 2022.

وبلغ إجمالي الدين 61.2 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة ضئيلة من المبلغ المستحق بنهاية عام 2022.

وبعد الموافقة على النتائج المالية، اقترح مجلس إدارة «طاقة» توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع فلسين لكلّ سهم (نحو 2.2 مليار درهم )، تتضمن أرباحاً متغيرة بواقع 0.7 فلس للسهم (0.8 مليار درهم)، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح المقررة للسنة المالية 2023، والتي يصل معها إجمالي توزيعات الأرباح إلى 3.95 فلوس للسهم (4.4 مليارات درهم إماراتي).

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، محمد حسن السويدي، إن «(طاقة) تحظى بمكانة استراتيجية في أسواقها، وخاصة في إمارة أبوظبي باعتبارها شركة المرافق الوطنية الرائدة، وتشكل هذه المكانة مقوّماً أساسياً للنتائج المميزة التي حقّقناها، كما تعتبر الإنجازات التي حققناها في عام 2023 بمثابة ركيزة لنموّنا المستقبلي، والتي ستشمل التوسع العضوي للشركة وغير العضوي المدفوع بعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها، إضافة إلى الاستثمار الكبير في الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت: «طوال عام 2023، حافظت (طاقة) على التزامها بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على المدى البعيد، وتجاوز التحدّيات الاقتصادية العالمية، والحدّ من العقبات في سوق النفط والغاز، وذلك بالاعتماد على الأداء القوي لأعمال قطاع المرافق لدينا، الذي يشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما».

وأضاف: «بالتوازي مع تركيزنا على تحقيق أجندتنا للنموّ، زادت نفقاتنا الرأسمالية خلال عام 2023 إلى حّد كبير، لتمهد طريقنا أمام استثمارات تصل قيمتها إلى 75 مليار درهم بحلول عام 2030، ولتوسعة قدراتنا في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات».