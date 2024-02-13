401 ملايين درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» خلال 2023

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها للعام 2023، مسجلة صافي أرباح بلغ 401.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.18% مقارنة بالعام 2022.

وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي إيرادات التأمين، وصل إلى 4.64 مليارات درهم، مقارنة مع 4.66 مليارات درهم في عام 2022، فيما سجل صافي نتائج خدمة التأمين 366.6 مليون درهم، مقارنة مع 382.6 مليون درهم.

وارتفع صافي إيرادات الاستثمار للشركة 43.3%، مسجلاً 206.7 ملايين درهم خلال فترة الـ12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع 144.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجل إجمالي المصروفات التشغيلية الأخرى 179.8 مليون درهم، مقابل مع 165.4 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «شكل عام 2023 منعطفاً مهماً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حققنا خلاله توسعاً استراتيجياً مهماً وجسدنا فيه التزامنا الثابت بالاستدامة عبر مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)».

وأضاف أن «استحواذنا الناجح على (شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني)، المتوقع الانتهاء منه عام 2024، سيعزز من حضورنا الإقليمي، ويضعنا في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، شارالامبوس ميلوناس: «يؤكد أداء الشركة خلال العام الماضي التزامنا التام بإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء، ويُبرز تركيزنا الاستراتيجي على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار وتوسعة أعمالنا في السوق».

وأضاف أن «هذا الأداء يمثل دفعة مهمة لمواصلة استثمارنا في الابتكار وتطوير قدرات موظفينا، وسيتيح لنا مواصلة البحث عن طرق جديدة لحماية عملائنا ودعم المجتمعات التي نعمل فيها».