إطلاق برنامج «استدامة نجاح الشركات العائلية»

أعلن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي عن تعاونه مع «كلية سلون للإدارة» التابعة لـ«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، ‏لتقديم برنامج التعليم التنفيذي «استدامة نجاح الشركات العائلية»، الأول من نوعه في دبي، بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، بهدف تزويد الشركات العائلية في المركز والمنطقة عموماً، بتعليم أكاديمي عالمي المستوى لدعم نجاح الشركات العائلية عبر الأجيال.

ويأتي هذا التعاون عقب سلسلة مبادرات يقودها مركز دبي المالي العالمي، لضمان استمرار الشركات العائلية في الابتكار والازدهار وضمان التعاقب الناجح لإداراتها.



برنامج التعليم

ويقدم البرنامج الجديد رؤى ووجهات نظر جديدة لمساعدة الشركات العائلية على تحقيق المزيد من النمو في دبي وخارجها. ويستعرض الفرص والتحديات والتوجهات والاستراتيجيات الضرورية للنجاح في قيادة الشركات العائلية عبر أجيال متعددة، في وقت سيحصل فيه المشاركون على شهادة «كلية سلون للإدارة»، بمجرد إكمالهم البرنامج.

ويتمحور برنامج التعليم التنفيذي الجديد، حول ستة ركائز أساسية هي: الرؤية المستقبلية، وإدارة الاضطرابات، والحوكمة، والمواهب، وتعاقب الإدارة، وتحقيق النجاح عبر الأجيال. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي، فإن من الضروري تزويد الجيل التالي من قادة هذه الشركات بتعليم عالمي المستوى لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل.



رؤى جديدة

وقال مدير هيئة التدريس في «كلية سلون للإدارة»، جون ديفيس، أن «المشهد العالمي المتغير اليوم يتطلب من أصحاب الشركات العائلية تبني رؤى جديدة لمفهوم الإشراف الجيد على هذه الشركات، ذلك أن النظرة التقليدية للإشراف والتي تمثلت برعاية مصالح الشركة وتمريرها من جيل لآخر لم تعد مناسبة لعالم اليوم، وأصبح النموذج الجديد لنجاح الشركات العائلية قائماً على بناء مؤسسة مرنة في مواجهة تحديات المستقبل وتوفر أنواعاً متعددة من القيم الهادفة بما ينسجم مع أولويات الشركات العائلية».



مركز مثالي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي، كريستيان كونز: «يشكل مركز دبي المالي العالمي، ودبي عموماً، مركزاً مثالياً لازدهار الشركات العائلية لما يتمتع به من منظومة أعمال ديناميكية، وموقع استراتيجي، والتزامه الراسخ بتبني الابتكار؛ ما يوفر مزيجاً فريداً من الفرص العالمية والبيئة الاستثمارية المواتية لدعم نمو ونجاح الشركات العائلية».

يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي أطلق «مركز الثروات العائلية» في مارس 2023، وهو أول مركز مالي في العالم يوفر هذا النوع من الدعم للشركات العائلية ضمن توقعات لنقل هذه الشركات لأصول تُقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليونات درهم (1 تريليون دولار) إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط خلال الأعوام الـ10 المقبلة.