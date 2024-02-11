316% نمواً في صافي أرباح «إي إس جي ستاليونز»

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن ارتفاع صافي أرباحها 316%، مسجلة 687 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ونجحت المجموعة في رفع إيراداتها إلى 609 ملايين درهم، مع تركيز ملحوظ على المشاريع عالية القيمة التي أسهمت في زيادة تدفق الإيرادات، وبالتالي قفز النمو بنسبة 70% على أساس سنوي، بينما شهد إجمالي أصول المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً مسجلاً 3.06 مليارات درهم، بنمو وصل إلى 168% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ما يؤكد استراتيجية التوسع والاستثمار القوية للمجموعة.