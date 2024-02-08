«مرحبا» تقدم خدمات الاستقبال والمساعدة في مطار «ميلانو مالبينسا»

أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في مجال الضيافة في المطارات التابعة لـ«دناتا»، اتفاقية شراكة مع «شركة مطارات ميلانو» للارتقاء بتجربة الركاب إلى مستوى جديد في أكبر مطار دولي في شمال إيطاليا.

وأصبحت «مرحبا» الآن، وبموجب الاتفاقية، تقدّم خدمات الاستقبال والمساعدة لتوفير رحلة آمنة وسلسة وممتعة لا تُنسى للمسافرين عبر «مطار ميلانو مالبينسا».

ويقدم وكلاء «مرحبا» المتخصصون خدمات الاستقبال والمساعدة للمسافرين القادمين والمغادرين في «مطار ميلانو مالبينسا»، ويرافقونهم خلال إجراءات المطار حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة. كما توفر «مطارات ميلانو» أيضاً خدمات شخصية لعملاء «مرحبا»، بما في ذلك المسار الأمني السريع، في ما تشمل «الخدمات الذهبية» دخول صالة المغادرة بالمطار.

ومن المتوقع أن تحظى خدمات الضيافة، التي تقدمها «مرحبا» بإقبال كبير في أوساط المسافرين من رجال الأعمال والسياح، ما يعزز عروض «ميلانو مالبينسا» ومكانته كمطار دولي بارز في ميلانو، التي تعد مركزاً عالمياً للمعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات.



خبرات «مرحبا»

وقال رئيس «مرحبا» العالمية، شهاب العوضي: «نحن فخورون بالشراكة مع (مطارات ميلانو) للارتقاء بتجربة المسافرين إلى آفاق جديدة، والمساهمة في النمو المستمر لـ(مطار مالبينسا)».

وأضاف: «تجمع هذه الشراكة بين منظمتين رائدتين لهما هدف مشترك يتمثل في الارتقاء بتجربة المطار. وسنعمل معاً بشكل وثيق لتوفير الراحة والخدمة الجيدة للمسافرين طوال رحلتهم عبر المطار».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «مطارات ميلانو»، لويجي باتويلو: «خدمة الاستقبال والمساعدة للقادمين والمغادرين التي تقدمها (مرحبا العالمية) ذات الخبرات الواسعة، تضفي تميّزاً على مطار مالبينسا. وتؤكد هذه الشراكة المرموقة مع (مرحبا) على جهود شركتنا التي تدير مطاري (ميلانو ليناتي) و(ميلانو مالبينسا)، لتحقيق أقصى قدر من رضا المتعاملين وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال الجمع بين ضيافة صالاتنا مع مجموعة واسعة من تسهيلات المساعدة الشخصية».



شبكة عالمية

يذكر أن «مرحبا» تأسست في دولة الإمارات عام 1991 لمساعدة المسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي أو المغادرين منه. وتعاظمت شعبية خدمات الاستقبال والمساعدة بشكل كبير تماشياً مع نمو دبي كمحور رئيسي للسفر الدولي.

وواصلت «مرحبا» توسيع عروض منتجاتها من خلال قائمة متنامية من الخدمات والخيارات الإضافية المصممة لجعل تجربة الركاب في المطار مريحة إلى أقصى حد ممكن.

ووسّعت «مرحبا» في السنوات الأخيرة، شبكتها لتوفير ضيافة ذات مستوى عالمي وتقديم تجربة مطار آمنة ومريحة لمزيد من المسافرين حول العالم. وتشغّل حالياً 18 صالة مطار في سبع دول، هي: الإمارات، وأستراليا، وسويسرا، وباكستان، وسنغافورة، وتنزانيا (زنجبار)، والفلبين، ما يوفر للضيوف تجربة متسقة للعلامة التجارية والخدمة في كل مطار.

ويمكن للمسافرين في دولة الإمارات وأستراليا وسويسرا وهولندا وتنزانيا والفلبين، الاستمتاع برحلة أفضل من خلال حجز خدمات الاستقبال والمساعدة المميزة من «مرحبا».

وعلامة «مرحبا» التجارية هي جزء من «دناتا»، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم. وتقدم «دناتا»، باعتبارها شريكاً موثوقاً لأكثر من 300 متعامل من شركات الطيران، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.