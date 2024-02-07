حمدان بن محمد: عدد زوار دبي تجاوز الـ 17 مليون زائر دولي في 2023

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن عدد زائري دبي في 2023 تجاوز الـ 17 مليون زائر دولي متجاوزا بذلك كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً، وسجلت فنادق دبي معدلات اشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة …"

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في 2023 رحبت دبي بأكثر من 17 مليون زائر دولي متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً، وسجلت فنادق دبي معدلات اشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة …".

وتابع سموه: " طموحاتنا كبيرة وأهدافنا واضحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن سياحية على المستوى الدولي…وأهلاً بكل ضيوف دبي وأهلاً بالعالم في أفضل مكان للعيش والعمل والزيارة".