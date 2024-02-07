"ملتیبلاي" تضاعف صافي أرباحها في 2023 لتقفز إلى 1.1 مليار درهم

أعلنت مجموعة "ملتیبلاي"، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً، عن نتائجها المالية لعام 2023، والتي سجلت صافي أرباح (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة) بقيمة 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 2.4 ضعفاً مقارنة مع العام 2022، في حين وصل صافي أرباح المجموعة المعلنة للعام (مع تضمين تغيرات القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات السوق) إلى 552 مليون درهم.

وذكرت المجموعة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا النمو القوي جاء مدعوماً بأداء تشغيلي مرتفع، وعائدات عالية على الاستثمار، وزيادة حصة الأرباح من مشروع "كاليون" المشترك للطاقة النظيفة.

وأظهرت الأرقام المسجلة في عام 2023 ارتفاع إيرادات المجموعة 15% على أساس سنوي، محققة 1.3 مليار درهم.

وجاء ذلك مدفوعاً بنمو الأعمال الذي بلغ نسبة 5% على أساس سنوي عبر قطاعات أعمالها الأربعة الرئيسة، ونجاح دمج شركة «ميديا 247» ضمن قطاع الاعلام والاتصال، إضافة إلى دمج كلاً من العلامات التجارية "فيزيو" و"ذا جوس سبا آند صالون"، في قطاع اللياقة الصحية والجمال، وبالتالي سجل هامش الربح الإجمالي نمواً قدره 51.3%، ما يعكس الربحية المعززة في جميع القطاعات بمقدار 70 نقطة أساس (على أساس سنوي).

وجاء نمو صافي أرباح المجموعة (مع استبعاد التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة) بأكثر من الضعف على أساس سنوي مدفوعا بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال (نمو شامل بنسبة 19% على أساس سنوي)، عززته زيادة حصة الأرباح من مشروع "كاليون" المشترك للطاقة الشمسية (بقدرة إنتاجية تصل إلى 1350 ميغاواط) في مطلع عام 2023، إلى جانب مضاعفة الاستثمار والإيرادات الأخرى ثلاث مرات نتيجة لارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من المحفظة العامة للمجموعة.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها المالية برصيد نقدي قدره 1.56 مليار درهم.