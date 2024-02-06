10 مزايا تحفز على شراء السيارات الكهربائية

حدد مسؤولو شركات عاملة في تجارة وتوريد السيارات، 10 مزايا أساسية تحفز المستهلكين على شراء سيارات كهربائية، مقارنة بالمركبات التقليدية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن من أبرز تلك المزايا، توسع الشركات في إطلاق طرز متنوعة من السيارات الكهربائية، وقلة عمليات الصيانة، إضافة إلى ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة، وانخفاض كُلفة التشغيل، فضلاً عن تمتعها بمواصفات تقنية وذكية أكثر من السيارات التقليدية، مشيرين إلى أن أسواق الدولة شهدت، خلال الفترة الأخيرة، معدلات طلب مرتفعة على السيارات الكهربائية، لاسيما في دبي مع التوسع في محطات شحن تلك السيارات.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن هناك مزايا وفوائد عدة تحفز المستهلكين على شراء سيارات كهربائية، من بينها زيادة التنوع في طرح طرز جديدة منها مع إعلان معظم شركات السيارات المصنعة عالمياً، التوسع تدريجياً في إنتاج تلك السيارات.

وأضاف أن السيارات الكهربائية تتميز بأنها أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، ما يرفع قوة أدائها مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بنظام محركات الاحتراق وعدد كبير من الموصلات، إضافة إلى الطاقة المهدورة في عملية التشغيل والانطلاق بالسيارة مقارنة بالسيارات الكهربائية التي تعد أكثر استفادة من طاقتها بنسب تراوح بين 85% و95%.

وأوضح خيرالله أن محركات السيارات التقليدية تحتاج إلى صيانة دورية أكثر، مقارنة بنظيرتها الكهربائية، التي تعتمد على البطارية والمحرك الكهربائي، كما أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى زيوت المحركات وتبديلها بشكل مماثل للسيارات التقليدية.

ولفت إلى أن هناك وفرة كبيرة في كُلفة التشغيل بالنسبة للمركبات الكهربائية، مقارنة بالتقليدية التي تعمل بالوقود، لاسيما البنزين، مشيراً إلى أن الانتشار الكبير لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الدولة كان من العوامل المحفزة على شراء سيارات كهربائية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خيرالله أن كُلفة التشغيل تنخفض في حال استخدام أنظمة الطاقة الشمسية بمنازل المستهلكين لإجراء عمليات الشحن باستخدام الطاقة المولدة من الألواح الشمسية.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» لتوريد السيارات، بلال نصر، أن السيارات الكهربائية توفر مزايا عدة تحفز على اقتنائها، خصوصاً مع التوسع والتنوع في طرح طرز جديدة لتلك السيارات أخيراً، والنمو المستمر في توفير محطات شحن لها سواء في المراكز التجارية أو المناطق العامة، ما زاد من الطلب على السيارات الكهربائية، لاسيما في سوق دبي.

وقال إن السيارات الكهربائية لا تصدر ضجيجاً، وتتميز بانخفاض صوت المحرك، مقارنة بالسيارات التقليدية، فضلاً عن عدم إطلاق أي غازات أو انبعاثات، إضافة إلى انخفاض كُلفة تشغيلها مقارنة بكُلفة التشغيل بالوقود، وانخفاض كُلفة الصيانة وعدد مراتها مقارنة بالمركبات التقليدية التي تحتاج إلى صيانة دورية وتبديل الزيوت والعديد من قطع الغيار التي لا تتواجد في السيارات الكهربائية.

ولفت نصر إلى أن السيارات الكهربائية تتضمن مواصفات تقنية وخدمات ذكية لا تتوافر في العديد من السيارات التقليدية المماثلة، كما أنها تعد أكثر أماناً في مواصفاتها مع عدم اعتمادها على عمليات الاحتراق بالوقود والمحركات القابلة للاشتعال.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة «كارس 24» لتوريد وتجارة السيارات، أبهيناف جوبتا، إن سوق السيارات الكهربائية في الدولة تشهد إقبالاً كبيراً، مع توجه عدد من المستهلكين للاستفادة من المزايا التي تحفز على شراء تلك السيارات، منها تراجع الكُلفة التشغيلية، وكُلفة الصيانة والخدمات، علاوة على التوسع في طرح طرز أكثر تنوعاً، وتوافر مواصفات تقنية أكثر ومعايير أمان عالية.

المزايا الـ10:

■ التوسع في إطلاق طرز متنوعة.

■ قلة عمليات الصيانة.

■ ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة.

■ انخفاض كُلفة التشغيل.

■ زيادة المواصفات التقنية والذكية.

■ انخفاض صوت المحرك.

■ عدم حاجة المحرك إلى الزيوت.

■ مواصفات أمان عالية.

■ النمو المستمر في محطات الشحن.

■ عدم إصدار غازات أو انبعاثات.