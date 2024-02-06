7 % زيادة متوقعة في أسعار العقارات السكنية بدبي خلال عام 2024

تواصل دبي تألقها كمصدر إلهام للمستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط ، حيث تجذب الانتباه بسوقها النابض بالحياة وتوقعاتها المؤثرة لعام 2024. وتوقع محللون أن تكون هناك زيادة بنسبة 5 إلى 7 في المائة في أسعار العقارات السكنية ، مما يعني أن سوق العقارات في دبي سيشهد عاما جيدا.

وقال الخبير العقاري، سلمان بن علي: "من المتوقع أن يصل الارتفاع في أسعار العقارات السكنية إلى 5 إلى 7 في المائة بالفعل في عام 2024 لصناعة العقارات في دبي. هذه المدينة حية للغاية وجذابة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين يجذب انتباههم وضع المدينة كمركز تجاري وسياحي. على وجه الخصوص ، سوق الرفاهية تحت دائرة الضوء ، ومن المتوقع أن يقود المهمة بعروضه المتميزة والتطورات المبتكرة".

وأضاف: "تلعب الاتجاهات العالمية أيضا دورا مهما، حيث تعكس ديناميكيات سوق دبي المناخ الاقتصادي الأوسع. هذا التعاون بين السحر المحلي والقوة الدولية يجعل دبي وجهة جذابة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من نموها واستقرارها".

وتقود دبي توجه علامات تجارية فاخرة لبناء مشاريع عقارية أكثر من أي مكان آخر في العالم، وفقاً لموقع «سي إن إن» الإلكتروني. وأشار الموقع إلى ارتفاع عدد المشاريع في دبي، حيث تم الانتهاء من 51 مشروعاً فيما تبقى 48 قيد التنفيذ، وفقاً لتقرير شركة العقارات العالمية «سفلز».

وأشار سلمان بن علي، إلى أن مؤشر سوق العقارات في دبي في اتجاه إيجابي، مدفوعا بالطلب المتزايد وروح الابتكار في المدينة، وتكمن قوة السوق في قدرته على التكيف والتدفق المستمر للمستثمرين الدوليين الذين ينجذبون إلى نمط الحياة الفاخر في دبي والبنية التحتية القوية.

وصنف مقال نشرته مجلة مينز جورنال عام 2023، سلمان في المرتبة الرابعة بين أفضل 20 رائد أعمال. وقد قادته قدرته على تحويل التحديات إلى فرص إلى تأمين العديد من الصفقات المهمة، حيث تمكن من الحصول على التقدير من خلال جوائز مرموقة مثل "أفضل وكيل في المنازل الفاخرة" و"أفضل وكيل للعام". وتشمل محفظته العقارية عقارات في موناكو وفرنسا ولندن.

وبحسب «سفلز»، ارتفع عدد مخططات المساكن ذات العلامات التجارية بنحو 160% في العقد الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف عالمياً بحلول عام 2030.

ومن عقارات العلامات التجارية في دبي، والتي ذكرها المقال، «بولغري لايتهاوس» والمساكن الشاطئية «أرماني بيتش ريزيدنسز». ولفت موقع «سي إن إن» إلى حركة بيع «العقارات على الخارطة» في سوق العقارات في دبي، حيث يقوم المشترون بشراء المنزل قبل بدء أعمال البناء، اعتماداً على موقع السكن ومخططات الطوابق والعروض وتفاصيل المواصفات.

ويمكن أن تصل الودائع الخاصة بالمشتريات على الخارطة، في كثير من الأحيان، إلى أكثر من مليون دولار للعقارات الفاخرة.

وبالرغم من أن المساكن ذات العلامات التجارية تشكل جزءاً صغيراً من مخزون العقارات، فإن القطاع يتوسع بسرعة لوجود رغبة كبيرة من قبل المشترين المطورين لمواصلة بناء هذا النوع من المساكن.