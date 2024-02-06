«غذاء القابضة» تستحوذ على 44% من طيران «إم.إن.جي» التركية للشحن التجاري

حققت «غذاء القابضة»، التابعة لـ«الشركة العالمية القابضة»، إنجازاً جديداً ضمن استراتيجيتها للنمو من خلال التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية والطيران، حيث أبرمت عبر شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» والمملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر، اتفاقية شراء أسهم اعتباراً من الأول من فبراير 2024، للاستحواذ على حصة نسبتها 44% من شركة طيران «إم.إن.جي» التركية العاملة في مجال الشحن التجاري.



وتمثل عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 211.2 مليون دولار أميركي خطوة كبيرة نحو تنويع المحفظة الاستثمارية القوية لـ«غذاء القابضة»، وتعزيز قدراتها اللوجستية والتوزيعية، تماشياً مع أهدافها الطموحة في تبوء مكانةً مرموقة كأكبر شركة في قطاع تجارة المواد الغذائية في المنطقة، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء بل وتتجاوزها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة غذاء القابضة»، فلال أمين: «يشكل دمج شركة (إم.إن.جي) للشحن التجاري في محفظة أعمالنا قفزة مهمة في مسيرتنا نحو التحول إلى قطب إقليمي بارز في قطاع تجارة المواد الغذائية».

وأضاف: «ستسهم هذه الشراكة في تطوير قدراتنا اللوجستية، وترسيخ التزامنا بتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة، يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم.. ونعتز بالخبرات الغنية لشركة إم.إن.جي للاستفادة منها في مجال الشحن التجاري والخدمات اللوجستية، وبالتالي الارتقاء بعروض خدماتنا والمضي قُدماً في رحلة التطور بما ينسجم مع احتياجات عملائنا وتفضيلاتهم».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران «إم.إن.جي» التركية للشحن التجاري، مورازان غونال: «سُعداء بتعاوننا مع شركة (غذاء القابضة) التي تشاركنا رؤيتنا لتحقيق النمو والتميز، والذي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير قدراتنا التشغيلية وزيادة امتدادنا الجغرافي».

وأضاف: «نتطلع مع (غذاء القابضة) إلى وضع معايير جديدة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية وبناء مستقبل حافل بالنجاح المتبادل».

وتخضع عملية إتمام صفقة الاستحواذ لشروط إغلاق معينة وموافقات تنظيمية، من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024..وفي غضون ذلك، تلتزم «غذاء القابضة» بالعمل بشكل وثيق مع شركة طيران «إم.إن.جي» للشحن التجاري لضمان الانتقال السلس، واستكشاف أُفق جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطيران التجاري.